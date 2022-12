Loy presenta ‘ECDISIS’, un disco que revela, libera y desviste su esencia

Aunque ‘ECDISIS’ es un término aplicado a los animales, en el contexto humano representa los cambios y la evolución en los procesos creativos, intelectuales y espirituales.

Loy es una mujer que siempre ha soñado con ser cantante y bailarina, con mover al mundo entero como ella se ha sentido movida, inspirada y conmovida por varios artistas en su vida. La alegría, el amor y la pasión que tiene por lo que hace la motiva a seguir adelante con su carrera. La música y la danza son su lenguaje, su sentir y su motor. Desde los 5 años manifestó su deseo por ser cantante y bailarina, empezando así su acercamiento con clases de danza y música; a sus 14 años ya participaba en festivales y recorría los colegios de Medellín y su área metropolitana con la Academia Staff hasta que a los 20 años, en medio de sus estudios en la Universidad Javeriana en la carrera de Artes Escénicas, decidió dar el paso y componer su primera canción ‘Cupido’ al lado del guitarrista y productor Toby Tobón y su esposa Yina Rose (exparticipante del reality musical Factor X).

Durante años, Loy exploró diferentes sonidos y fusiones del género urbano y pop hasta que decidió unir sus dos mundos (danza y música) en uno solo. Como bailarina urbana sabe que la cultura urbana tiene mucho más que ofrecer que solamente reggaetón y como músico sabe que hay infinidad de géneros que pueden permear el urbano para explorar y ofrecer un nuevo sonido más enriquecido al que ya conocemos. Luego de cuestionarse y redescubrirse, produce su más reciente álbum ‘ECDISIS’ donde fusiona múltiples géneros con el tango, el funk brasilero, el bossa-nova, los moros árabes, entre otros.

«Mis canciones llevan plasmadas historias de amor, desamor y coqueteo; invitan a bailar, a tener empoderamiento femenino, a tomar el timón del barco y a darse valor en la vida y en las relaciones. Cada canción tiene diferentes historias y facetas con las que cada persona puede identificarse y relacionarse desde sus experiencias de vida», comenta Loy quien tiene como influencia a artistas de la talla de Beyoncé, Jennifer López, Sean Paul, J Balvin, Doja Cat, Jorja Smith, Jason Derulo, entre otros.

‘ECDISIS’ es el disco debut de Loy, un trabajo que simboliza su transformación artística, basado en el deseo de revelar, liberar y desvestir su esencia en un auto-desafío por desmarcarse de algunos patrones del reggaetón y del pop urbano femenino.

El disco explora sonidos de fusiones de géneros urbanos como reggaetón, afrobeat y dance hall con ritmos internacionales como la electrónica y el pop anglo. Además, integra currulaos, salsa, funk carioca, tango, trap y melodías moras.

‘ECDISIS’ tiene una explicación y un sentido. Ecdysis (latin) ekdysis (griego) en su acepción biológica Ecdisis: escape y fuga; mudar y cambiar. En algunos animales el proceso de ECDISIS no se da solo cambiando de piel o plumaje, también se presenta como un evento de eliminación del exoesqueleto, lo que posibilita el crecimiento del animal, durante su desarrollo hacia la etapa adulta.

«Todo tiene que ver con el significado profundo de la palabra y de mi proceso creativo de para lograr el sonido de este álbum más orgánico», agrega la artista colombiana.

Loy muda de piel con ‘ECDISIS’, un álbum creado pa’l mundo. Después de haber publicado 19 sencillos, la cantante y compositora publica un álbum concepto de once canciones que, desde su esencia urbana, han recorrido el mundo sonoramente para lograr un estilo global. Su productor musical, desde su especialidad, planteó un concepto tipo “banda sonora”, en el que cada canción tiene la identidad de una geografía en colores, beats y texturas.

Concebido entre Los Ángeles y Medellín, Loy encontró la combinación perfecta entre amigos y colegas (experimentados músicos y compositores), para lograr un sonido global sin perder la influencia de sus orígenes. En las letras y música están Loy, Jaycob Duque, Daniel Lema, David Sebastián Ordoñez Quintero y David Esteban Murillo; en la producción musical Agalma y en la mezcla y máster Sherman & Fine para Wire Music.

‘ECDISIS’ se lanza junto a Altafonte como su artista exclusiva dentro de su label urbano. El álbum cuenta con una colaboración especial en ‘Al Escondido’ junto a Jaycob Duque quien hizo parte del equipo de composición de algunos de los temas incluidos en el álbum. Es un track de urban pop con un toque de humedad que incita al baile sensual del reggaetón.

«Es un disco para escuchar siempre, más aún cuando te levantas. Lo canto en la ducha y me encanta ponerlo en el carro. También lo bailo cuando suena en las discotecas en las que los Djs lo programan. Me imagino a mi público apropiándose de cada tema y eligiendo su momento preferido para escucharlo», enfatiza Loy.

Loy estará representando a las mujeres dentro del género urbano el próximo 16 de octubre en la edición 49 de las Fiestas de La Raza en Medellín donde dará la primicia de su próximo lanzamiento ‘Safari’ que lanzará el 28 de octubre.

«Soy una mujer apasionada por mi carrera y por buscar siempre una mejor versión de mí. Estoy en la búsqueda diaria de innovar y de tener puestas en escena frescas en cada uno de mis shows. No le temo a salirme de mi zona de confort ni a dar nuevos pasos que sirvan para mejorar mi propuesta. Quiero mostrarle a la gente con mi música que el urbano es mucho más que reggaetón y que ningún género morirá si las nuevas generaciones reconocemos su valor y su riqueza y lo mantenemos vigentes y actuales», concluye Loy.

Loy es artista de la agencia de management INDIEMASS Music de la ciudad de Medellín.