MACA Y GERO se apoderan del pop con «DOS MOJITOS»

BOGOTÁ, COLOMBIA.- MACA y GERO han logrado irrumpir con éxito en la escena musical gracias a su apuesta por letras reales que logran conectar con lo más íntimo de su público; hoy nos presentan «DOS MOJITOS».

Este nuevo sencillo mantiene la esencia pop con la que MACA y GERO han logrado crecer de manera orgánica en las principales plataformas musicales. «DOS MOJITOS», es un himno a los amores de verano, compuesto por los dos artistas en compañía Sebastián Avilés.

«Es una canción que se escribió hace casi un año, basada en la historia de amor de una de las mejores amigas de Maca en donde después de vivir unos momentos muy especiales, la relación termina. Nos gusta que habla de algo triste, pero al mismo tiempo te invita a bailar y sonreír» comenta Maca y Gero

El video del sencillo mantiene el sello estético, colorido y artístico con la que el dúo logra videos impactantes y diferentes, que transmiten de manera perfecta la dualidad del sencillo. La grabación se realizó durante dos días en La Calera bajo la dirección de David Liévano de Nencatacoa Films.

Gracias a una comunidad que crece sencillo tras sencillo, MACA & GERO han logrado posicionar su música durante varias semanas en la playlist VIRAL 50 de SPOTIFY en ECUADOR, BOLIVIA, PERÚ y COLOMBIA, donde lograron mantenerse en el cuarto lugar. Además, cuentan con más de 92.418 OYENTES MENSUALES en Spotify, superando las 585 MIL REPRODUCCIONES en YouTube, con más de 88,4 MIL SEGUIDORES y más 2,6 MILLONES DE ME GUSTA en su cuenta oficial de TikTok @macaygero

Para este segundo semestre del año MACA & GERO continúan consolidando su proyecto gracias al respaldo del público, los medios de comunicación y la industria musical.

«DOS MOJITOS», ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales.

