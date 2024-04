Mad Temptation presenta ‘Dejar atrás’, una canción de resiliencia y reinvención

‘Dejar atrás’ es una canción salvavidas, de esas que acompañan en momentos buenos o malos, pero que son como un abrazo para el que lo necesite.

Mad Temptation es una banda bogotana de rock alternativo, fundada en 2020, que basa su propuesta bajo influencias del rock, rock en español, el pop y los sonidos latinos. El grupo conformado por Alex en la guitarra, Jeyson en el piano y guitarra, Santiago en el bajo, Daniel en la batería y Damaris en la voz, explora un sonido propio y distintivo que mueve fibras en sus oyentes, quienes generalmente se identifican en diferentes circunstancias de la vida cotidiana. La banda busca plasmar y expresar sentimientos profundos en cada una de sus letras con versos melódicos que al mezclarse con los instrumentos forman una atmosfera cálida y amigable.

«Mad Temptation es estar aquí y ahora. Es el conjunto de una infinidad de emociones individuales y grupales que convergen en un mismo universo para acompañarse y crear. El proyecto ha encontrado el equilibrio que necesita una banda a punta de amistad, compromiso, locura y amor a la música; explorando sonidos, talentos y experiencias. La banda es un canal que nos permite gestionar lo que sentimos y comunicamos, a través de canciones, lo que muchas veces callamos. Nuestras canciones son la atmósfera que acompaña cada momento de nuestras respectivas vidas y situaciones emocionales variables», comenta el grupo con influencias de Soda Stereo, Aterciopelados, Juanes, Muse, Linkin Park, Incubus y Red Hot Chili Peppers.

La intención de su propuesta musical es plasmar emociones y pensamientos en canciones y que la música sea el lugar para desahogar dichos sentimientos. Sus canciones suelen ser la mejor compañía y herramienta para sus oyentes, ya que sus creaciones se basan en emociones que muchas veces son circunstanciales y, probablemente, todo el mundo ha pasado por alguna de ellas.

‘Dejar atrás’ es lo nuevo de Mad Temptation, una canción que nace del deseo de soltar, de querer escapar de algo que te atormenta o que no te permite ser tú mismo. Habla de esos momentos en los que te das cuenta que ya no perteneces a un lugar, que ya nada es igual y que la mejor opción es dejarlo todo y cuidar de ti. El sencillo aborda temáticas de amor propio, superación y resiliencia.

Su sonido es rock and roll puro y crudo que explora con efectos como el clean y el delay para generar una atmosfera robusta, relajante y su vez nostálgica. Es una explosión de sonidos que gracias a su virtuosismo encaja a la perfección con la letra y mensaje de la canción.

«‘Dejar atrás’ surge de la necesidad de avanzar y encarar la realidad amablemente, reconociendo que, a pesar de las dificultades como seres cambiantes, tenemos la capacidad de reinventarnos y curar nuestras propias heridas. Deseamos que quien la escuche se pueda identificar con este mensaje e incluso pueda darle su propio significado, además, que descubra el mundo de Mad Temptation y se enamore de nuestro sonido», agrega el grupo.

‘Dejar atrás’ cuenta con un lyric video que maneja el concepto de una tormenta para representar las situaciones inesperadas que nos ponen a prueba y que nos impulsan a buscar una salida para sobrevivir. Las nubes negras con relámpagos rojos y azules, reflejan la dualidad de permanecer donde no se te permite avanzar y de tomar la decisión para dejar todo atrás y reinventarte.

Es ideal cuando una persona reconoce que el amor propio va por encima de todo y es hora de tomar acciones, cerrando ciclos y alejándose de situaciones o personas que lo alejan de sí misma.

‘Dejar atrás’ hace parte del disco debut de Mad Temptation titulado ‘Solsticio’ y del que ya se conocen dos sencillos: ‘Sueño despierto’ y ‘Noche Eterna’.

Para los integrantes de Mad Temptation: «Las emociones que nos inspiraron a crear estas canciones fueron en su mayoría bastante abrumadoras y pesadas, en las circunstancias en las que llegamos a sentir dichas emociones, el estrés, la ansiedad y el enojo provocaban esa sensación de que todo se hacía más lento, como si el tiempo no corriera. Tomamos como referencia el solsticio de invierno y de verano, en los que el día es más duradero de lo normal y de allí la metáfora».

Mad Temptation se encuentra en el proceso de producción de las canciones restantes de disco. Además, la banda prepara una sesión en vivo para presentar dos de las canciones del disco ‘Solsticio que aún no se han publicado en plataformas musicales.

«Queremos nuestra música llegue a más personas en más territorios de Colombia y Latinoamérica. Esperamos seguir consolidando nuestra base de seguidores y que ellos se identifiquen de la forma más genuina con nuestro sonido y letras. Nos encantaría ser parte de festivales locales en donde podamos presentar nuestro show en vivo y así llegar a nuevos oídos. Es importante que la gente se dé la oportunidad de conocer nuestra propuesta porque en nuestra música plasmamos emociones que conectan con la gente del común como el amor, pasión, desamor, despecho, lujuria, miedo, e incertidumbre; y tenemos la certeza que, al igual que nosotros, la música siempre es la mejor compañía para estimular las emociones de quien la escucha», concluye el grupo.

