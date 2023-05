Mafiosa: “Quiero tocar fibras”

La cantautora venezolana, artista exclusiva de iChamo, presenta su sencillo ‘Incendiario’, un tema flamenco pop con una propuesta novedosa Nuevos talentos emergen en la escena musical. Con formación en el canto popular y

lírico, la joven María Fernanda Lozada, conocida artísticamente como ‘Mafiosa’, estrena su promocional titulado ‘Incendiario’.

“Desde pequeña soy muy apasionada con las letras. ‘Incendiario’ nació una noche, estaba llena de tristeza y amor…dejé que fluyera la inspiración. Junto a mi productor, Luis Sosa, le dimos forma a la canción y buscamos una buena melodía”, explica la artista de apenas 20 años, residenciada actualmente en la Isla de Margarita.

-¿De dónde viene tu nombre artístico, que lleva implícita una connotación tan

temeraria?

-Me he vuelto loca buscando un nombre artístico, en esa lucha por conseguir una identidad. Fue difícil dar con el adecuado y pensé en muchísimos. De pequeña, una tía muy cercana me llamaba así, ‘Mafiosa’, por cariño: ‘Mafi’ de ‘Mafita’ y ‘osa’ de ‘osita’, pero sin ningún significado negativo. Aunque siento que el nombre me identifica perfectamente, porque soy una persona bastante rebelde y auténtica.

El videoclip que acompaña la promoción de ‘Incendiario’ fue rodado en Margarita, bajo la dirección de Sebastián Guido y la participación de Marco Parga como modelo.

“El guion del audiovisual fue concebido entre Sebastián, Luis Diego Villarroel y yo, aunque en realidad permitimos que simplemente fluyera. El día del rodaje estaba recién operada, aun así, bailé y canté. Aunque no estaba en mi 100 %, lo di todo. Grabamos en un galpón abandonado de la familia. Días antes limpiamos un poco, pero no mucho, para dar ese aspecto de bodega abandonada”, señala la artista acerca del videoclip, alojado en su canal YouTube.

La cantautora nació el 28 de enero de 2.003 en Maracaibo. A la edad de cuatro años se muda al estado Nueva Esparta, junto a su madre y su hermano. “Cuando era pequeña sufría de hiperactividad y mi sueño era ser bailarina. Debido a un padecimiento en los pies no pude bailar más. Allí vi la música desde otro ángulo y me enamoré”, explica la artista, quien recibió clases de canto con profesores como Manuel De Freitas y el cantante lírico Eduardo Calcaño.

Admira a cantantes venezolanos como Lasso, Motherflowers, Los Mesoneros y La Vida Boheme, entre otros. “El nivel de la música que hacen nuestros talentos está infravalorado. Me gustaría trabajar con todos ellos”, agrega.

