Miami, FL, 4 de junio de 2021.- (@MinayaPR) Ralphy Dreamz se reencuentra con sus orígenes con la bachata “Maldita Bebida” interpretada junto a su primo y arreglista “El Chico Veras” disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

“En mi recorrido por La Vega, República Dominicana, mi primo me enseñó esta canción que me encantó. Tiene el flow de convertirse en un hit por lo que inmediatamente quise mezclar su estilo junto con el mío” explica Ralphy quien ha mantenido una constante carrera musical de lanzamientos en la bachata.

La canción habla de cómo el alcohol hace que se malinterpreten los sentimientos y se pierda la realidad de las cosas, sobretodo en una relación de pareja.

Ralphy Dreamz, artista representado mundialmente por Sandro Rosario de ParkEast Music, reciamente ha lanzado dos producciones musicales, «¿Cazador o Presa?» y «En Vivo En Casa La Vega R.D.».

CANAL DE YOUTUBE DEL ARTISTA

“Maldita Bebida” nueva bachata de El Chico Veras y Ralphy Dreamz was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa