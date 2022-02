Mannel Le Escribió El Nuevo Hit A Nicky Jam

El cantautor venezolano sigue dando importantes pasos en su carrera y esta vez celebra que el más reciente tema “Ojos Rojos” interpretado por Nicky Jam sea de su puño y letra.

Desde su llegada a Estados Unidos, ha podido trabajar como compositor de la mano de grandes disqueras: Sony, Warner y Universal, colaborando en producciones musicales para artistas como Nicky Jam, Bad Bunny, Reik, Fonseca, Mike Bahía, Chyno y Nacho, Tito El Bambino, Farina, entre muchos más. Canciones como “Otra Botella” para Gente de Zona con Gerardo Ortiz, “Mayoría” Carlos Vives y Nacho, “Alguien Más” para Andy Rivera, “Este Corazón” de Diego Torres y Fonseca son parte de su catálogo más reciente.

Esta vez fue convocado a través de Sony Music Latin, para escribir directamente junto a Nicky Jam, donde nacieron varias canciones, pero “Ojos Rojos” fue la escogida por el artista boricua como su nuevo sencillo promocional. “La visión y enfoque que tuvimos fue la de rescatar la esencia de las letras románticas dentro de sus canciones. Cosa que lo define desde sus inicios” comentó Mannel. El video ya suma más de siete millones de visualizaciones en YouTube en tan sólo 15 días de su estreno. En plataformas digitales

Para este 2022, tiene varios lanzamientos agendados para su carrera como cantante. “En abril, mayo y junio estaré estrenando algunos temas que estarán en mi EP que también sacaré para este año y sólo puedo adelantarles que tendrá varias colaboraciones con artistas muy importantes” destacó Manuel Larrad, mejor conocido como “Mannel”.

En cuanto a otras composiciones para artistas, aseguró que ya hay varios temas por salir, pero aún no puede mencionarlos porque incumple con los derechos de privacidad de cada disquera y artista. Solo menciona que son tan grandes como Nicky Jam y que está seguro que se convertirán en hits.

