Manolo «El Iceman» encontró a «La Dolly»

Al ritmo del dembow y reggaeton, el cantante y compositor puertorriqueño Manolo «El Iceman» luego de una pausa musical, regresó con el estreno de «La Dolly», que desde este 5 de febrero se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Después de estrenar «“Esmanda’» y alcanzar una audiencia en YouTube de aproximadamente 6000 reproducciones de forma orgánica, Manolo «El Iceman» presenta con «La Dolly» una renovación y apuesta de lo que será su carrera desde este 2021, fusionando diversos géneros, entre los que destacan trap y R&B.

«La Dolly» cuenta con dirección audiovisual de Royal Productions, brindando a la fanaticada un nuevo concepto y colorización del material. En cuanto a la producción musical, estuvo a cargo de Shadow Kid.

Manolo «El Iceman» cumple con todas las características para ser un cantante revelación, además de contar con colaboraciones con artistas como Ranking Stone, Nathan “El Capo”, Nano Mc y productores reconocidos como Dj Gotti, Dj Lakarfary, Dj Ram y Shadow Kid, entre otros.

Durante toda su carrera Manolo ha estado realizando una amplia gira promocional por grandes países de latinoamérica como Honduras, Argentina y hasta en Estados Unidos y con «La Dolly» no será una excepción, pues el intérprete se enfocará en realizar diferentes entrevistas tipo podcasting en los países mencionados e incluirá a las ciudades de Orlando y Dallas.

Con su eslogan «El Iceman», Manolo no solo se interesa por la industria musical, también demuestra su lado humano realizando labores sociales para la Fundación de Ronald McDonald y las campañas sociales de “Ni una bala más al aire” en Puerto Rico.

Próximamente Manolo «El Iceman» presentará a su fanaticada nuevo contenido y adelanto musical en sus redes sociales, así que pueden seguirlo en Instagram como @manolo_iceman y en todas las plataformas digitales «Manolo Iceman» para seguir su carrera.

