Maracaiberos y visitantes asistieron a las piscinas durante los Carnavales 2020

Cientos de maracaiberos y visitantes aprovecharon los Carnavales 2020 para refrescarse en las distintas piscinas y espacios para el disfrute y esparcimiento, garantizados por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y resguardados por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

Gracias a la apertura del parque acuático Aventura Extrema este 21 de febrero y a la coordinación con los principales hoteles de Maracaibo, se pudo apreciar una afluencia masiva de ciudadanos y visitantes en los hoteles Intercontinental, Tibisay y Maruma.

Los ciudadanos destacaron positivamente el despliegue de los cuerpos de seguridad de Protección Civil, Bomberos y Policía de Maracaibo. Tal fue el caso de Joliver Villalobos, quien resaltó el acompañamiento de los salvavidas e invitó a la ciudadanía a disfrutar de los toboganes de Aventura Extrema como lo hizo él y su esposa.

En otra área de Aventura Extrema se encontraba disfrutando la familia de Wilmer Campos, maracaibero que aplaudió la organización y limpieza dentro del complejo, así como el trato que recibió por parte de los funcionarios.

Desde la piscina del hotel Tibisay, Lilia Fernández calificó como maravilloso y tranquilo el desarrollo del Carnaval Maracaibo 2020. “Ha habido mucha recreación y eventos y la verdad es que la hemos pasado chévere”, dijo Fernández refiriéndose a ella y a su esposo.

Ramy Charrouf y su familia de 5 miembros disfrutaron de la piscina del hotel Maruma con tranquilidad. “Fueron buenas fiestas, con muy buena seguridad”, dijo el señor mientras que su esposa, Didi, confesó que “fueron mucho mejores que las del año pasado”.

