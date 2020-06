Mariannie Del Alcázar recrea “Mis Flores” con un video lyric

Mariannie Del Alcázar, en el mes de Mayo de 2020 lanzó el tema “Mis Flores”. Un sublime homenaje a ese eterno amor que sólo saben dar las abuelas y los abuelos. Un tema que llegó para inspirarnos en tiempos difíciles, pero cargados de unión familiar.

“Mis Flores”, es letra y música de esta artista caraqueña. Luego de estudiar música desde muy pequeña, Mariannie , emprende un recorrido musical cargado de múltiples experiencias. En el 2017, comienza a desarrollar su carrera como cantautora, definiendo su sonido folk, conjugado con ritmos venezolanos. Con una propuesta y escenificación cargada de honestidad, esta artista se perfila como un talento femenino al que debemos prestarle mucha atención.

El video lyric de “ Mis Flores” está ilustrado por Ariadna Sar y cuenta con el Diseño gráfico de Martín Del Alcázar. La animación es de Tuqueque Graphic (Luis «Razor» Balza y Grecia Rondón). La pieza audiovisual se puede ver desde este mismo momento por el canal de YouTube de la artista https://www.youtube.com/watch?v=ERC3gLh9lrg

“Mis Flores”, está producido por Iñaki Paipa (MEERA) y Mariannie Del Alcázar, y está mezclado y masterizado por Iñaki Paipa (MEERA). En palabras de Mariannie, esta canción “…está inspirada en el amor y agradecimiento hacia las abuelas. Ese amor que ellas nos dan desde el primer momento y nos llena de alegría cada vez que las recordamos. Es un viaje musical cálido lleno de mucho sentimiento al recordar una infancia feliz y plena bajo sus cuidados y atenciones…”.

Mariannie Del Alcázar, comparte en el tema con los músicos Javier Torres [flauta], Oriana Carrillo [Clarinete], Julio López [Cuatro], Jesús González, Julio López [guitarras], Jesús González [Bajo] y Brayan Silva [percusión].

Si quieres saber más de esta maravillosa artista, sigue sus redes sociales donde constantemente está generando información musical: @marianniemusica en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.

