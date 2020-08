Más de 10 mil personas favorecidas por acciones sociales del GMSP

***Gracias al trabajo proactivo del Grupo Médico Santa Paula y de fundaciones aliadas, se han podido realizar procedimientos quirúrgicos a los menos favorecidos

Conscientes de la importancia y necesidad de aplicar la Responsabilidad Social, y más en las condiciones actuales que vive el país, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), viene implementando una política de apoyo en materia de salud, a través de acciones sociales llevadas a cabo en conjunto con fundaciones aliadas.

Un trabajo que hoy, a propósito del día de la solidaridad, arroja buenos resultados y de los cuales, la directiva del centro de salud se siente satisfecha, tal y como lo reseña Leopoldo Quintero, gerente general del GMSP. “Las empresas privadas del país debemos entender el contexto económico y social en el que se encuentra la población, y ser solidarios. En nuestro caso, ponemos nuestro grano de arena para que haya acceso a la salud. Todos los días recibimos peticiones para procedimientos quirúrgicos y aquí buscamos la manera para que ello ocurra, con ayuda de fundaciones. Esta tarea diaria nos fortalece como marca, como sociedad y como país.”

Más de 10 mil personas favorecidas

Para Quintero es un reto enfrentar los desafíos económicos, sobre todo ante un mercado que no es el óptimo, por lo que es prioritario buscar la forma de ayudar, bien sea con procedimientos quirúrgicos, con educación y prevención, para preservar la salud.

Destaca que durante el último año y medio, más de 10 mil personas se han visto favorecidos con la acción social que ha desarrollado el GMSP tanto por cirugías, jornadas de pesquisas y estudios, así como por charlas y webinar que promueven la formación y educación saludable.

“Hemos realizado más de 40 actividades de acción social. Entre ellas, figuran las 200 operaciones oncológicas de la mano con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela; más de 50 operaciones a niños con labio leporino y/o hendidura de paladar, en equipo con Operación Sonrisa y la fundación Maxor; y diversas jornadas de cirugía general, realizadas conjuntamente con Digisalud, entre otros”

A ello, Quintero agrega las múltiples jornadas gratuitas para el despistaje de diversas patologías, tanto para la mujer como el hombre, con un buen impacto de asistencia, sobre todo del entorno del centro de salud.

“Las pesquisas de cáncer de mama, de próstata, de espolones y juanetes; las promociones para favorecer los estudios como ecos mamarios, densitometría ósea, al igual que las jornadas de prevención con nuestros médicos, se suman al trabajo social que desarrollamos desde el GMSP”.

Entre las nuevas alianzas, destacan: Médicos Sin Fronteras; la ONG HuRed, que promueve la donación de sangre; así como con la Fundación Keralty, la cual lleva adelante un programa de VPH, entre otras.

El GMSP también promueve la educación saludable, a través de charlas que se venían impartiendo en el auditorio del centro de salud. “Ahora, a raíz de la pandemia, hemos migrado a lo digital, desarrollamos webinar en vivo con especialistas y temas de interés, obteniendo un buena proyección en nuestro canal de youtube, por lo que se ha logrado un alcance en la audiencia nacional e internacional importante”, puntualizó.

Una banda de precios fundacional

Por su parte Arturo González, gerente de Mercadeo del GMSP explicó que mantienen alianzas con más de 10 fundaciones, con las cuales manejan bandas de precios de servicios solidarios, lo que permite a muchos pacientes poder disponer de tecnologías y servicios de primer mundo durante sus intervenciones.

Destacó que el GMSP cuenta con equipos de última tecnología, a los fines de garantizar la calidad del servicio.

