Mercenario estrenó su nuevo tema Hoko

La cuarentena no ha sido impedimento para que el artista venezolano de ascendencia siria, Omar Houmeidan, mejor conocido en el mundo del Hip-Hop como Mercenario, a través de sus redes sociales genere contenido para que sus fanáticos sigan conectados con su Freestyle y carrera musical que ahora está emprendiendo.

Mercenario, estrenó su nuevo tema musical titulado Hoko basado en el trap, grabado y producido su videoclip en Damasco, Siria, en el que mezcló lo mejor de la cultura venezolana con la cultura oriental en un mismo género musical; lo que representó para él “una aventura poder hacerlo realidad”.

Sobre Hoko el rapero refirió que “todo el proyecto salió improvisado prácticamente y ha tenido muy buena receptividad, ya que pude compartir con mi gente un poco de la cultura oriental y ver como luce Siria en un video musical”, dijo Mercenario.

Por su parte, Mercenario aclaró que es nacido en Venezuela pero de ascendencia siria por lo cual en el tema Hoko se le nota un claro dominio de ambas lenguas y que fusionó para ofrecer alto totalmente diferente.

“Realmente decidí cantar en árabe justo por tener ese plus… Innovación y originalidad plasmando lo que soy en mis canciones, en mi día a día si vivo esa mezcla de culturas y quise compartirlo con mi gente y tras ver el resultado decidimos darle vida a un personaje artístico”, puntualizó.

Además de la música, el artista también se dedica a la improvisación y ello le ha permitido participar en diferentes eventos, competiciones y batallas de Freestyle como Mundial Double a Big Bang en Chile, DEM BATTLES (batalla más conocida del underground chileno) donde quedó subcampeón representando a Venezuela, Quinto Escalón de Argentina y la más reciente la final regional de No se Aceptan Pollos para clasificar a la Batalla Red Bull Internacional de 2019.

“Realmente quisiera seguir compitiendo, pero por ahora en el país no se están realizando eventos de freestyle así que voy a enfocarme por un tiempo solo en la música, esperando volver pronto al mundo de las batallas”, expresó Mercenario.

Con su tema Hoko ya son tres las canciones a las que le ha incorporado trabajo audiovisual. En cuanto a sus futuros proyectos destacó que está trabajando un featuring con su colega Inmigrante titulado “Hasta Cuándo”.

“Sí, ya tenemos tres temas con audiovisuales listos. La siguiente producción se tituló “disney” donde el video fue rodado en Magic Kingdom (Disney World), luego de eso se viene una colaboración con un colega venezolano el cual es Inmigrante, con un tema titulado Hasta Cuando y que en los próximos días anunciaremos las fechas de su lanzamiento en todas las plataformas digitales”, manifestó.

Mercenario reflexionó y envió un mensaje alentador para esos nuevos talentos que recién comienzan su carrera musical “solo se pierde en el momento en el que decidas rendirte. Por más adversidades que se pongan en tu camino identifícalas como pruebas a superar y no permitir que nada te desmotive, ya que mientras mantengas una constancia persistente tarde o temprano lograrás los resultados que te propongas”, concluyó.

Mercenario estrenó su nuevo tema Hoko was last modified: by

En : Gente