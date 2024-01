Metropia presenta ‘Tus alas’, una canción para volar y superar los problemas

‘Tus alas’ es una canción para escuchar siempre que haya la necesidad de volar, salir de ahí, eso sí, no con dolor o frustración, sino con arrojo, estilo y valor de saltar y volar.

Metropia es una banda de rock de Bogotá, Colombia. Visiones borrosas y dioptrías sonoras marcan su estilo. Sus canciones abarcan las sensaciones anodinas de aquellos que intentan ver, a través de la música, con mayor claridad. Metropia es tratar de ver en esta ciudad que a veces enceguece o nos intimida a no ser vista. Visión y ciudad (de ahí su nombre) se conjugan en la música de esta banda integrada por Santiago Ramírez (guitarra y teclados) Alfred Sánchez (Batería) Omar Hernández (Bajo) Milton Ramírez (Guitarra, teclados y voces) y Yezid Cepeda (Guitarra y voz). El proyecto nace en la ciudad de Bogotá en la década del 2000 integrada por amigos y compañeros de universidad. La mayoría de los integrantes son licenciados en lenguaje, con intereses musicales y problemas visuales comunes que se conectan para tratar de expresar emociones a través de los sonidos rock.

«Creamos sonidos con carácter rock. Construimos mensajes directos frente a las sensaciones anodinas que la ciudad y el mundo le endilga al ser humano contemporáneo. A veces con mirada (siempre borrosa) social, y otras veces de carácter individual. Es un poco compartir las sombras y luces que vivimos con nuestra débil visión», comenta el grupo.

«Algunas de nuestras canciones se dirigen a todos aquellos que han tratado de darle alguna explicación a lo que ven, pero que a veces cuesta esclarecer. No son soluciones de nada, solo son perspectivas miopes de cómo vivimos, cómo pasan nuestros días y todo lo que esto puede implicar», agrega la banda con influencias eclécticas y disímiles como rock, punk, alternativo, indie y postpunk, sonoridades que al final confluyen en el rock.

‘Tus alas’ es el nuevo lanzamiento de Metropia, una canción que evoca la idea de que, a pesar de las circunstancias difíciles, las rupturas y los temblores, siempre hay unas ‘alas’ que buscamos para salir de allí. Alas para entender lo que no se ve con claridad, alas que, con la música, dan la idea de volar a través de la melodía. Volar y bailar se conjugan en los sonidos de esta canción.

La canción cuenta en su sonido con dos momentos (así también es su estructura musical). Un primer momento donde se manifiesta una situación que dan ganas de volar, de salir de ahí o de que alguien quiere irse de ahí. Esta parte está enmarcada con unos sonidos de rock mínimal y algo de grunge, luego salen las alas que permiten volar y la canción toma sonidos más de tipo electro rock y dance.

El arte visual de la portada del sencillo utiliza fotografía análoga y se nutre de elementos básicos que identifican al grupo. Siempre los lentes hacen parte de su identidad, así como objetos de la cotidianidad de sus integrantes como libros, casetes y cuadernos.

‘Tus alas’ es el primer sencillo del segundo EP de Metropia que está compuesto por tres canciones. Las otras dos canciones que harán parte de este nuevo trabajo de la banda bogotana son: ‘Ciego’ e ‘Invisible’. Estas tres canciones se suman a otras tres que componen su primer EP lanzado en 2019 integrado por los sencillos ‘En este lugar’, ‘Siempre aquí’ y ‘Segundo error’.

«La idea que tenemos como banda es grabar un tercer EP en 2024 con otras tres canciones que ya tenemos e interpretamos en nuestras presentaciones en vivo, con lo que cerraríamos un ciclo para consolidarlas en un solo volumen que sería nuestro primer disco», puntualiza Metropia.

Metropia sigue con la firme intención de que su propuesta llegue a más personas por eso realizarán una gira de bares por Bogotá, ya anunciada en sus redes sociales, y grabarán su tercer EP. El grupo también tiene en la mira producir videos de sus canciones y quizá, de manera más ambiciosa, pero honesta, intentar participar en festivales de la escena rock en la capital, así como en otras ciudades del país.

«Queremos compartir una parte de lo que nos hace llevar nuestros días un poco mejor. Qué bello es poder congregar a personas que quizá no se habían encontrado o visto por los afanes de nuestro tiempo y que a tientas confluyan para conocerse a través de nuestra música», concluye el grupo.