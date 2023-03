«Mi Antojo» el nuevo sencillo de Edwin «El Calvito» Reyes

Muy bien se dice, que cada artista, debe atreverse a triunfar, siendo atrevido, o versátil, y más aún cuando confía en sí mismo. En los pasados años, hemos tenido la dicha de conocer a varios artistas quienes cada día apuestan a sí mismos, sin miedo al qué dirán, trayéndonos temas que de inmediato se pueden convertir en nuestros favoritos; futuros clásicos.

Este es precisamente uno de esos casos. Edwin “El Calvito” Reyes, nos vuelve a deleitar con un tema fresco y atrevido, pues nos presenta su nuevo tema llamado “MI ANTOJO”.

Calentura Pura, deseo, pero mucho amor. Letra y Arreglo del famoso cantautor cubano Pedro Jesús, “MI ANTOJO”, trata de como al pasar de los años, el deseo y amor por la pareja crece. Cada frase en este tema debe ser escuchado con detenimiento. 100% historia de la vida real.

Es un tema que, aunque se puede catalogar como romántico, la realidad es que también es bailable. Definitivamente, podemos ver como nuestro amigo “El Calvito” Reyes, sigue atreviéndose a ser diferente; apostando a su visión y la de su equipo. “MI ANTOJO” fue realizado en conjunto entre, JOS Mastering Studios y Natanohe Studios, (Ambos en Venezuela) y Harmony Recording Studios en Orlando, FL.

Luego de un excepcional 2022, con temas propios y varias colaboraciones, se espera que MI ANTOJO llegue al corazón del salsero oyente, bailador, y entre de lleno entre los temas favoritos del momento; su primer tema del 2023.

Globalmente, Colegas y Maestros del medio artístico y de la comunicación, han catalogado a nuestro “Calvito” Reyes, como, “Una de las Caras Nuevas de la Salsa, con alta proyección mundial; no solo por su talento, pero también debido a su creatividad, constancia, y perseverancia en el ojo internacional. Aparte de eso, siempre listo para dar la mano a sus colegas; pues para muestra un botón.

Todo un artista dentro y fuera de los escenarios, quien día a día, da ejemplo, de lo que es liderazgo, y profesionalismo en su máximo sentir. Su mensaje sigue calando entre salseros a nivel mundial.

La Música de El Calvito está disponible en https://edwinelcalvitoreyes.hearnow.com/

