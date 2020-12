Mighty Groove y la Melodía Subliminal lanza ‘El Mundo’

Un disco frenético y contestatario. El tercer álbum de estudio de la banda colombiana explora diversas corrientes del rock y la música tropical para lograr un sonido catalogado como Frenético Rock Experimental / Tropi Punk.

Mighty Groove y La Melodía Subliminal envía, a través de sus canciones, mensajes directos y contundentes en contra del letargo que producen las pantallas y del abuso del poder.

Mighty Groove y La Melodía Subliminal es un grupo de rock frenético experimental que tiene un poderoso y contundente ritmo acompañado de melodías que se quedan grabadas en lo más sublime del cerebro y con un concepto visual fuera de lo común; haciendo de sus shows una ráfaga ecléctica de experimentación, histrionismo y con un mensaje social dirigido al cuestionamiento propio, al cambio y a la unión para generar una revolución interior en cada individuo que escucha la propuesta.

El proyecto fue creado en 2006 por D. Mighty Groove con el interés de compartir los resultados de sus experimentos realizados en su laboratorio musical, desde donde juega con diversos ritmos y corrientes musicales, logrando una propuesta versátil y original.

«La intención de nuestra propuesta musical es trascender y conquistar al público con canciones diversas en donde se evidencian influencias de muchas vertientes musicales», comenta el grupo.

D. Mighty Groove en voz y percusiones, Vladimir Giraldo en guitarra y coros, Darío Bernal en bajo, Steven Salamanca en batería y Óscar Suárez en teclados, acordeón, gaita y coros llegan con nueva música y hoy presentan ‘El Mundo’, un álbum conceptual que documenta y expresa el sentir personal acerca de la vida frenética y cada vez menos humana que está llevando la sociedad; adoctrinada por las pantallas y atrapada en un consumismo extremo que los está llevando hacia la autodestrucción.

‘El Mundo’, el tercer álbum de estudio de Mighty Groove y la Melodía Subliminal explora diversas corrientes del rock y la música tropical para lograr el sonido fundamental del disco y de la banda, el cual se ha catalogado como: Frenético Rock Experimental / Tropi Punk.

‘Deja de criticar’ es el sencillo promocional del álbum. Es una canción que invita a dejar el activismo virtual y hacer un cambio real en estos tiempos en que se ha vuelto más fácil desaprobar todo a través de las redes sociales.

Mediante este track, Mighty Groove y la Melodía Subliminal presenta una propuesta cruda, cadenciosa y rockanrolera que atraviesa los alegres sonidos de la champeta, guiados por una estridente percusión para desencadenar en cuerdas y teclados psicodélicos.

«Alzamos la voz para motivar a realizar acciones contundentes que vayan más allá de criticar. Es una canción perfecta para incluir en todas las playlist cargadas de buena energía y activismo social», agrega la banda bogotana.

El concierto oficial del lanzamiento será el sábado 19 de diciembre desde las 10:00 pm a través de YouTube Live. El aporte para el evento es desde $10.000 en adelante. El show se transmitirá desde el canal de YouTube de The Grange Bar. Toda la información adicional se estará anunciando por las redes sociales de d.mightygroove y Mighty Groove y La Melodía Subliminal.

