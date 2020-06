Mikel Aitor estrena «Bianca» en plataformas streming a nivel mundial. Un tema basado en el orgullo y no aceptar los sentimientos hacia alguien. Este es el tercer single antes de lanzar su larga duración.

Los versos son una metáfora sobre la excusa o ultimátum de «hasta aquí llegamos», como sugiere el inicio de la canción. «Si alguna vez las ventanas se llegan a escapar, sabes muy bien que esta vez me cansé de esperar». Además la composición arrastra celos y falso narcisismo. «Paso el día haciendo canciones que no son para ti».

Acompañado en la guitarra eléctrica por Luis Otamendi, todos los instrumentos fueron grabados por el propio Mikel, además de grabar y mezclar el tema, junto con el ingeniero Carlos Brandi en la asistencia. «Bianca» absorbe una influencia clara de Sui Generis, Jarabe de Palo y Jorge Drexler que dan una coincidencia honesta.

La artista rusa Iri Kirovaque fue la encargada de ilustrar el single, con un arte capaz de aglutinar todo el concepto detras de «Bianca», su historia y sonoridad.

NOTA DE PRENSA

