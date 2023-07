“Mira Donde Va” la nueva producción musical de Fernandito Rentas

Fernandito Rentas acaba de lanzar al mercado su reciente número musical que lleva por nombre «Mira Donde Va». Una canción romántica para dedicar a aquella persona especial.

«Mira Donde Va» es una composición del maestro Greg Peña, quien tuvo una larga y destacada carrera en la industria musical latina. Por otro lado, los arreglos musicales y la producción fueron realizados por el Maestro Robert Requena y su equipo de producción en Medellín, Colombia.

Fernandito Rentas sigue dando de qué hablar con su buena música y en la actualidad ha logrado captar la atención del público en el mercado latinoamericano, posicionando varios temas de su repertorio, tales como: “Que Difícil Es”, “Debajo Del Agua”, “Taina”, “Diga Usted”, “Tacos De Seis”, “De Ti Enamorado”, “Soy Rumbero”, “Vámonos Ya” y “Por Estar Con Ella”.

«Mira Donde Va» sin lugar a duda es un nuevo éxito tropical y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se puede apreciar a través del canal de YouTube Fernandito Rentas:

Contacto

Fernandito Rentas

fernandito1969@yahoo.com

Tel. +1(305)788-6554