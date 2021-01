Miranda Black estrenó su tema “Forever”

Llegó el 2021 y con él nueva música, en esta oportunidad quien da de qué hablar es Miranda Black, quien se hace sentir con el lanzamiento de su tema ”Forever”.

En colaboración con el talentoso venezolano Blackie Blk, compuso y produjo este tema en el que expresan amor y romanticismo al máximo.

Un debate que define el sentir de las relaciones amorosas donde siempre se exponen las distintas ilusiones, de eso trata ”Forever”; haciendo alusión a lo irónico que puede llegar a ser usar esta palabra, en algo termina durando poco.

Con este tema, Miranda Black se estrena como compositora, aunque lo hizo hace un año junto a Blackie Blk, decidió lanzarlo ahora, justo el día de su cumpleaños: 05-01-2021 a las 12 de la noche.

Además de demostrar su talento en la música, Miranda Black también pertenece al grupo de Masterpiece Talent, una empresa encabezada por Nando Rivero y Aliky de Sousa; que se encarga de llevar la carrera de los artistas a altos niveles.

Por si fuera poco, cuenta con el apoyo de sus familiares, amigos y reconocidos artistas de Venezuela, entre ellos: Gustavo Elis, La Melodía Perfecta, Jerry Di, Kobi Cantillo, además con talentosos productores y compositores de nuestro país, entre ellos: Blackie BLK, Gabriel Pérez (Gg Déjala Caer), Eudis Ruiz, entre otros.

Si quieren saber más de Miranda Black y Blackie Blk síguelos en todas sus redes sociales como @mirandablaack @Blackieblk

