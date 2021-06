“Morera” viene repotenciado su carrera musical

Miami, FL, .- (@MinayaPR) Jesús Morera, joven cantante de música romántica, urbana y pop, radicado en Miami, Estados Unidos, viene desarrollando, no solo su música, sino que ahora su nombre artístico es solo “Morera”, decisión tomada por su equipo de trabajo con fines más comerciales.

“Un paso más en este proyecto. Los cambios son buenos no hay que temer a ellos he aquí uno, sé que habrán notado que he cambiado en mis perfiles el nombre, tanto en las plataformas de música como en las redes, ha sido un trabajo de semanas y aún nos falta pero igual quiero presentarles mi nuevo logo y nombre artístico Morera. Se viene buena música”, manifestó en su cuenta en Instagram.

Morera comenta que entre sus proyectos a corto plazo está un nuevo tema, que saldrá en un mes con vídeo incluido. Asimismo, informa a todos sus seguidores que este año sacará su primer disco o EP con 5 temas de su autoría.

Sobre Morera

Este cantante venezolano; nació en San Felipe estado Yaracuy. Desde pequeño se dedicó a cantar y a tocar instrumentos como piano, batería y guitarra. Morera compone sus canciones y las produce desde hace varios años. Su crecimiento se ha ido incrementando tema tras tema.

Inicia su carrera artística en el año 2017, sus temas se basan en las vivencias de las personas, para que cuando las escuchen se identifiquen y les edifiquen.

