Mota se adueña de Monitor Latino con doble #1

Mota sigue acaparando la radio venezolana con su buena música. El cantante suena con fuerza en todo el territorio nacional con “Si me lo pides”, con Nacho, y “No hay más”, en solitario.

Es justamente este último el que le permitió alcanzar al joven talento su primer “doblete” dentro de la cartelera musical Monitor Latino, una hazaña que se logró gracias a la buena receptividad de su tema, lo que lo convierte en uno de los más sonados en las emisoras del país.

Por tercera semana consecutiva “No hay más” ocupa el #1 del renglón Tropical, mientras que esta semana se adueñó también del sitial de honor en la categoría General. Algo que, sin duda, tiene muy contento a Mota y todo su equipo de trabajo, pues muestra el resultado de todo el esfuerzo que le dedica a su exitosa carrera musical.

“No hay más” es una canción compuesta por Nacho y producida por Maffio. Un mambo súper pegajoso con el que Mota demuestra su versatilidad musical y vocal al tratarse de un ritmo ajeno a lo que él venía haciendo. Sin embargo, supo amoldarse a la perfección a este género que en su momento estuvo muy de moda y que ahora está, poco a poco, retomando su lugar.

Por otro lado, debido a la gran receptividad que tuvo su colaboración con “La criatura” en “Si me lo pides”, los cantantes decidieron hacer un segundo video de este promocional con una versión más caribeña. El mismo ya se encuentra en el canal de Youtube de Nacho, fue grabado en Margarita bajo la dirección de Wil Romero y le permitió a Mota involucrarse en el área creativa. “Este es uno de los videos en el que más he podido participar con respecto al proceso de producción. Wil ya tenía una afinidad con Nacho y conmigo, por lo que fue más sencillo unir la creatividad de todos y lograr esta pieza”, complementa.

Este material audiovisual dará mucho de qué hablar. Sin embargo, Mota está preparado para las reacciones del público y los medios de comunicación: “Estoy súper seguro de que al público le va a encantar esta pieza. ‘Si me lo pides’ ha tenido muy buena receptividad y este video no será la excepción”, comenta.

Para conocer más acerca de cada paso que dé este talentoso cantante, no duden en seguirlo en sus redes sociales como @esleomota.

