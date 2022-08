«My Play List» lo nuevo de Diveana «La Reina»

Miami FL, La talentosa merenguera venezolana Diveana, sigue sorprendiendo a su público con la recién presentación de su nuevo contenido «My Play List» para su canal de YouTube DiveanaOficial.

Aquí se presentará un contenido que será visible con videos novedosos y audio en todas las plataformas musicales digitales con el formato en vivo.

“Hemos decidido mi equipo y yo crear este contenido musical, para cantar e interpretar esos temas que han influenciado mi carrera artística, con nuevos arreglos y versiones en vivo de grandes artistas, extraordinarias locaciones de mi país Venezuela, con público asistente e invitados especiales. Me siento feliz de estar haciendo lo que me gusta con mucho respeto y amor por mi público que me ha seguido por 35 Años de trayectoria” manifestó la artista.

«My Play List» inicia con el «Homenaje a las Chicas del Can», recordando temas icónicos en la época de esta única orquesta de mujeres, tales como: «Celoso» autor: Wilfrido Vargas, «Ta Pillao» autor: Lisandro Meza, «Las Pequeñas Cosas» autor: Diego Verdaguer, «Pegando Fuego» autores: Francisco Mantoso y José María de Abicu y «Fiebre» autor: Wilfrido Vargas.

Grabado en Maracay, Estado Aragua en Posada Tola, y dirigido por Miguel Mardeni de Cygnus Media Group Venezuela y que contó con un gran equipo de producción como el director de fotografía: Ángel Nieves, cámaras: Miguel Mardeni, Carlos Agelvis, Erwin Guerrero, Larry Ferrini, la producción de Larry Ferrini, la asistencia de producción de Greiver Ferrini, edición y colorización de Erwin Guerrero y en el sonido Intelligent Sound.

En la parte musical el respaldo de la Orquesta Venezolana que la acompaña dirigida por Marcos Navas, Juan Carlos Navas: Bajo, Larry Gamarra: Guitarra, Diofre Brizuela: Batería, Carlos Flores: Tambora, Jesus Moreno: Guira, Andrew Melean: Congas, Álvaro Fernández: Trompeta, Carlos Barrios: Trompeta, Duilio Suárez: Trombón, Pedro Alayon: Saxo Alto, Henry Ramos: Saxo Tenor, Yorika Blanco, Barbara Uribe y Mariale García: Coros, Orlando Jordan, Haniel Muñoz: Ingenieros de Sonido, Luzmar Alamo : Road Manager Venezuela, Pedro Nuñez: Stage Manager.

Todo esto bajo la producción musical de su actual manager Victor Pabon quien junto a Marcos Navas y la artista han hecho la llave perfecta para hacer cumplir sueños musicales.

“Prepárense para esta temporada de My Play List, ya que viene con muchas sorpresas, bellas locaciones de mi país y mucha buena música; ah y suscríbanse al canal y enciendan las notificaciones para estar enterados de todo en mi canal de Youtube DiveanaOficial”, acotó la Artista.

Cabe resaltar también su reciente triunfo en el Canal de Videos HTV, donde quedó ganadora de la Fórmula con el vídeo más reciente grabado de su sencillo «Ladies Night».