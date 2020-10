Nacho Estrena Su Nuevo Sencillo, “La Buena”

Octubre, 2020 – Nacho, el cantante venezolano más vendido durante la última década, quien se ha consagrado como el líder indiscutible del género pop urbano, redefiniendo el género con sus composiciones únicas, temas emotivos, letras pegajosas y ritmos singulares, hoy estrena su más reciente sencillo, “La Buena”, el cual se une al largo repertorio de éxitos que este multifacético artista le ha regalado a su gran público.

“La Buena” incorpora la sabrosura de los ritmos caribeños y las rimas urbanas para darle el sello único de la música de Nacho. Es un tema que habla de amor, pero también es alegre, con notas contagiosas que indiscutiblemente te invitan a bailar al ritmo de la melodiosa e incomparable voz de Nacho. El resultado de un taller creativo entre colegas, el tema fue compuesto por Andy Clay de Cuba, Gion de Aruba, AC de República Dominicana y Andrés Saavedra de Colombia, junto con Nacho, lo cual hizo que las cinco nacionalidades se conglomeran para producir un resultado sin igual.

Junto con el video, lanza un video exclusivo para el sencillo que se podrá disfrutar únicamente en Facebook y que refleja esta celebración al amor con imágenes de Nacho entrelazadas con personas bailando al son de este nuevo y pegajoso ritmo usando máscaras, transmitiendo un poderoso mensaje de amor. “La Buena” es el primer tema que lanza el artista como solista durante la pandemia y fue grabado y filmado en la isla de Margarita, en Venezuela, donde actualmente reside debido a las restricciones en viajes internacionales impuestas por el gobierno venezolano.

Durante su exitosa trayectoria artística como solista y como parte del dúo, Chino & Nacho, Nacho ha superado más de 4.5 billones de reproducciones. Actualmente cuenta con más de 2 millones de álbumes vendidos, 3 álbumes certificados diamante por la RIAA y 4 certificaciones oro en los Estados Unidos y ha logrado llevar cinco sencillos a la posición #1 en la lista de Billboard Latino y14 sencillos a la lista Latino Top 40. Su álbum más reciente, “UNO”, lanzado en 2019, fue certificado 2X platino en los Estados Unidos.

No es ningún secreto que Nacho ha generado una ola de seguidores que aclaman por su música, ya que su carisma, versatilidad artística, voz y talento, lo han convertido en un icono del género que produce un éxito tras éxito.

