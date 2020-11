Nani inicia su ascenso con el primer sencillo “Culebra”

Avant-garde, noise, hip hop… y pop. Todo esto y mucho más hacen de Nani «el secreto mejor guardado del actual panorama musical» y una revelación artística que inicia su ascenso con el primer sencillo “Culebra”, disponible en plataformas streaming en todo el mundo.

“Culebra habla de esa persona que no te quiere pero no te suelta. Alguien que no identifica sus sentimientos pero no puede vivir con la idea de no tenerte. Es cambiante, un día dice algo y al día siguiente no lo afronta. Te envuelve en sus heridas y después se escurre, se escabulle”, explica la joven compositora de 22 años.

El tema, producido por María Vertiz, aglutina melodías inquietantes, creando un ambiente propicio para la experiencia sensorial en la que se desarrolla la canción. Sonidos inquietantes y sofisticados, dan sincronía con la voz de una Nani, cargada de intención, acompasada por la inteligencia lírica de su creadora.

La traición en forma de reptil, eso es “Culebra”, una pieza conceptual que nace del instinto musical y letras que yacen en el ADN de Nani, su visión de la vida, emociones y experiencias cotidianas. Cada nota en cada sílaba y cada sílaba en cada nota.

Nacida en Caracas, Venezuela, Nani se preparó en el canto en Berklee College of Music en Boston, MA. Desde pequeña mostró inclinación por la música e inquietud artística, explorando con innovación todas esas ideas que habitan en su mente creativa.

A partir de su exitoso canal de youtube: Reggaeton for the Soul, a la par de presentación junto con la Orquesta Sinfónica de Miami, fue capturado la atención del público latinoamericano.

Una vez que participa en el podcast Escuela de Nada, sus redes sociales crecieron orgánicamente. Ahora, cada post en su instagram, un nuevo video o un cover que interpreta, genera una cantidad increíble de engagement que sobrepasa la media porcentual.

Este cúmulo de actividades llamó la atención de miembros de la industria musical como ASCAP, Believe Digital, MUSTDIE mgmt, entre otros, quienes apuestan por el vertiginoso éxito de la artista.

Nani se prepara para el lanzamiento de su primer EP en el segundo trimestre del 2021.

