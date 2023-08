Nasa Histoires le canta a la salud mental en ‘Bugambilia’

‘Bugambilia’ representa la ansiedad y las batallas que deben librar las personas que viven este padecimiento. Es un homenaje al amor y al sentimiento de desasosiego que experimentamos en ausencia de nuestra alma gemela.

Luego de la brillante acogida que tuvo su anterior lanzamiento ‘Girasol’ en medios de comunicación, redes sociales y plataformas musicales, la banda colombiana de música alternativa Nasa Histoires regresa con nueva música.

«Los medios nos trataron muy bien e hicieron comentarios positivos del single, la estética de la banda y la propuesta en general. En plataformas hemos dado pasos gigantes, pues hemos obtenido nuevos oyentes y llegado a nuevas ciudades y hemos podido evidenciar que ‘Girasol’ ha labrado el camino para nuevas canciones» comenta la banda.

‘Bugambilia’ es el nuevo lanzamiento de Nasa Histoires, una canción que representa la ansiedad y las batallas que deben librar las personas que viven este padecimiento. El sencillo explora la importancia de la salud mental, más específicamente la ansiedad, la depresión y las implicaciones que conlleva sufrir estos trastornos.

La letra narra la angustia que persigue a todos aquellos que viven con esta condición, inundándose tanto que buscan escapar de dichos pensamientos intrusivos, alejándose de casa, pero anhelando volver a encontrar la alegría que se ha desvanecido.

«‘Bugambilia’ retrata las peripecias que debemos atravesar con el objetivo de encontrar respuestas a las incógnitas que nos alejan de nuestra esencia. La presencia de la bugambilia en la canción simboliza la esperanza y luz que encontramos en medio de tanta oscuridad», agrega el grupo boyacense.

La canción explora un paisaje sonoro folclórico y fiestero, dentro del cual están presentes melodías de saxofón, guitarras y baterías, que buscan rendir homenaje a la idea de la ausencia, de la nostalgia, de la añoranza. La sonoridad del sencillo tiene un aire cumbiero que lleva a la flor de la bugambilia por los cuatro vientos, en busca de su vuelta a casa.

«‘Bugambilia’ busca dar voz a aquellos sufrimientos emocionales que se han minimizado socialmente, como la ansiedad, la depresión y el anhelo de volver a casa. La letra explora la melancolía que sentimos como seres humanos al perder la felicidad y la añoranza de poder recuperarla», enfatiza Nasa Histoires.

El video de ‘Bugambilia’ es el primer capítulo de una serie de videos que se lanzarán durante el lanzamiento del segundo álbum de Nasa Histoires. El clip está ambientado en los años 20 en Francia. Su protagonista, Antoine de Bougainville, roba una flor única y preciosa, la Bugambilia, por eso es secuestrado por un poderoso y peligroso coleccionista de flores. El video se desarrolla en una sola locación, una casa abandonada, donde someten al ladrón a una serie de castigos que buscan lograr dar con el paradero de la flor. En el videoclip se observan dos realidades: la primera, la de Antoine, el protagonista, quien es sometido a una golpiza para obtener información, y la segunda, la de un mundo onírico en el que las alucinaciones reinan y las flores moradas bailan y cobran vida, con las que Antoine delira mientras alucina de dolor.

‘Bugambilia’ es ideal para recordar a las personas que hemos tenido que dejar atrás, para avanzar en nuestro camino de autodescubrimiento. Podremos escucharla en medio de una ruptura amorosa, apaciguando el dolor o encontrando felicidad en medio de la melancolía.

«La letra surgió desde el deseo de expresar el sentir de Daniel Pinto (vocalista), quien atravesaba un momento difícil en su vida. El encontrar el equilibrio entre la melancolía de su letra y lo alegre y colorido de su melodía, representó un gran reto, pues por medio de esta canción se buscaba ilustrar el folclor y la alegría que representa la bugambilia como una insignia de la flora colombiana, aspecto que se explora desde los sonidos cumbieros y fiesteros, todo esto sin perder el sonido característico de Nasa Histoires; dando como resultado una canción hermosa que conectará con quien la escuche», concluye la banda.

El arte de ‘Flora’, segundo álbum de Nasa Histoires, está inspirado en las ilustraciones de J.J. Grandville en donde se retratan las diferentes flores como seres sintientes que se ven afectadas por su entorno, tal como sucede con los seres humanos. El arte de este sencillo retrata una mujer personificando una bugambilia, quien vuela con el viento rodeada de flores provenientes de las mismas plantas, las cuales representan los turbulentos viajes que deben atravesar todas las personas que padecen ansiedad. Las expresiones de añoranza y esperanza de su protagonista, y lo colorido del paisaje representan los diferentes matices sonoros que se exploran en la canción.

Nasa Histoires hará parte del Día de Rock Colombia versión Tunja en donde compartirá tarima con bandas de la talla de Don Tetto, Superlitio, Kraken y Diamante Eléctrico. Este show antecederá, una serie de conciertos y eventos promocionales en los cuales la banda buscará ampliar su audiencia y proyección musical a nivel nacional.