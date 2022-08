Nath estrena su nuevo sencillo “Rota”

“Rota” es el segundo tema promocional de la exponente y se estrena junto a su videoclip oficial BOGOTÁ, COLOMBIA.- La exponente del género urbano Nath (@nathh___), también conocida como “La Baby del Clan”, presenta su segundo sencillo que lleva por nombre “Rota”, un tema diferente y arriesgado, que además le traerá nuevos sonidos a su audiencia, estrenándose al mismo tiempo con su video oficial.

La intérprete colombiana lanzó su primer sencillo “Sin Maquillaje”, el pasado mes de mayo, con el cual hizo su debut en el mundo de la música, bajo la firma de La Industria Inc. El tema tuvo gran aceptación por parte del público y hasta la fecha cuenta con cerca de 1 millón de reproducciones entre todas las plataformas digitales de la cantante.

En esta ocasión, Juan Diego Medina, el CEO del sello discográfico La Industria Inc. le apuesta una vez más al talento de la paisa con el nuevo sencillo, “Rota”, un tema con una melodía urbana y en colaboración con el estilo musical de dos artistas caleños conocidos como J Cavid y KidNicco, de la agrupación Brokix. La pista musical fue grabada en el estudio B.O, mezclada y masterizada por Mosty, uno de los productores y compositores más reconocidos en el género urbano, que ha trabajado con grandes de la industria como J Balvin, Juanes, Sky, BullNene, Feid, Andy Rivera y Nicky Jam, entre otros. La pieza audiovisual, dirigida por Felipe Zapata y ADB Films, se llevó a cabo en una habitación, dentro de un centro psiquiátrico, en esta oportunidad, Nath le pone su sello personal a un tema dedicado al empoderamiento femenino, al amor y desamor, dándole así más solidez a su propuesta musical, y llevando a que inevitablemente todo el que la escuche, pueda identificarla de inmediato.

El tema y el videoclip oficial se encuentran disponibles a través de todas las plataformas digitales.