Con una carrera consolidada en el mundo artístico de nuestro país, la actriz venezolana nos sorprende este 2020 con el lanzamiento de su propuesta musical. “Andar”, es su nuevo sencillo promocional que viene de la mano de un video. Este tema pretende enamorarnos a todos con sus melodías sinceras y sonidos pop. Se encuentra disponible desde este 18 de Septiembre en todas las plataformas digitales, incluyendo su video.

Luego de recorrer los escenarios de nuestro país en distintas obras teatrales, ser parte de producciones cinematográficas aplaudidas por todos, y ser protagonista de las campañas publicitarias más emblemáticas en la última década; Nati Roman, nos presenta su lado musical, con un primer lanzamiento que llega este mes de Septiembre, y que será el primero de muchos. Relatos Online, será el cierre de esta etapa de lanzamientos, un show que todos disfrutaremos a finales de año y que reunirá todos los lanzamientos musicales que la artista prepara para estos meses.

“Andar” es un tema pop, fusionado con otros géneros, que logran contagiar desde el primer acorde. Producido por Chocolate Music Miami, con arreglos del reconocido músico Tomás Vivas; esta canción viene con el sonido del piano de Antonio Mazzei y los acordes del acordeón del maestro Federico Ruiz, con quien ha trabajado en varias piezas de teatro musical. Convirtiendo este tema en una buena dosis musical para descubrir más de esta artista.

Nati nos promete nuevos lanzamientos musicales que nos acompañarán lo que queda de año; en sus propias palabras, “Andar, le abre paso a todo lo que vendrá. Estamos trabajando en distintos lanzamientos para el 2020, todo culminará con una sorpresa a mis seguidores, un encuentro donde todos nos podamos reunir y disfrutar juntos de este viaje personal que ahora será compartido con todos”.

Este primer sencillo promocional, marcará el inicio de una serie de lanzamientos que tiene ya preparado esta talentosa artista, bajo un concepto global cargado de mucho esteticismo. Nati se encuentra trabajando en lo que será un cierre de año que redefinirá por completo su carrera, ella nos comenta «Relatos Online es una pieza que estrené en diciembre 2019, y el COVID me hizo replantearme el concierto teatral ONLINE con un lenguaje audiovisual distinto y cargado de mi propuesta musical… Este trabajo servirá para mostrar toda la parte conceptual de mí música».

El tema cuenta con un video que se encuentra disponible en su canal de youtube. Además, por su cuenta de Instagram (@natiroman ) la artista estará compartiendo detalles y novedades constantemente, donde todos sus seguidores podrán descubrir un poco más de esta faceta artística, que aunque siempre ha vivido en ella, es en este año que la artista lo explora al máximo.

Nati Roman nos presenta su lado musical was last modified: by

En : Notas de Prensa