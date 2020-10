Nati Román nos sigue enamorando con su música

La actriz venezolana que mantiene una carrera consolidada en el mundo de la actuación, nos sorprende este 2020 con una serie de lanzamientos musicales. “Andar”, es su primer sencillo promocional junto a un video que nos invitó a descubrirla; ahora el turno es de “APAGÓN”. El video de este nuevo tema será estrenado el viernes 9 de Octubre de 2020.

Luego de recorrer los escenarios de nuestro país en distintas obras teatrales, ser parte de producciones cinematográficas aplaudidas por todos y ser protagonista de las campañas publicitarias más emblemáticas en la última década; Nati Román nos presenta su lado musical con una serie de lanzamientos, que comenzaron en el mes de Septiembre.

“APAGÓN” es un tema pop con sonidos melódicos y melancólicos, este tema está producido por Chocolate Music Miami. Tony Casas [Rawayana], es el encargado del bajo, las guitarras electro acústicas son de Ismael Figueroa [Compayson y Adicorock] y la percusión es de la destacada artista musical LYA [Skin].

Con lanzamientos consecutivos, Nati pretende contagiarnos de toda su música y finalizar este viaje con una experiencia musical que compartirá con todos sus seguidores a finales de año. Con aliados increíbles, la artista se prepara para un cierre de año del que ya formamos parte.

