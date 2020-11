Nick Lopez, La nueva joya del pop rock estadounidense.

Con tan solo 23 años, Nick Lopez se abre paso en la industria musical gracias a su talento y creatividad.

‘Someone I Don’t Know’ es su más reciente sencillo, una canción ideal para esa persona que acaba de salir de una relación y quiere sentirse empoderada.

Nick Lopez es un cantante y compositor estadounidense que nació al norte de San Francisco, California, pero con el tiempo se radicó en Los Ángeles para concluir sus estudios e iniciar su carrera artística. Comenzó a escribir su historia musical en la escuela secundaria en donde grabó una canción que a sus amigos y compañeros les gustó tanto que se popularizó en la ciudad al punto de empezar muy joven a cantar en clubes locales con apenas 15 años.

Además de ser cantante, Nick tiene grandes habilidades melódicas y líricas. Gracias a esto, ha podido desempeñarse como compositor y ha coescrito canciones para artistas como Demi Lovato, M-Phazes, Mitch Allan, Chloe Angelides, Conor Matthews, Anna Clendening, Arizona Zervas, entre otros. Mientras que Nick escribe para otros proyectos, ha empezado en simultánea a desarrollar su propia propuesta logrando cada día cosechar una base de fans más sólida.

La intención de su propuesta musical es compartir con sus seguidores historias de diferentes facetas de su vida que conecten y se identifiquen con su sonido y con su mensaje. El estilo musical de Nick Lopez tiene influencias de artistas pop y rock como Ryan Tedder y John Mayer por lo que sus canciones tienen una gran base de guitarra viéndose reflejado en su más reciente sencillo ‘Someone I Don’t Know’ junto a su amigo Andrew Luce.

‘Someone I Don’t Know’ es una canción ideal para esa persona que acaba de salir de una relación y quiere sentirse empoderada. El tema estará incluido en su nuevo EP que saldrá en los próximos meses y que Nick viene produciendo para sorprender al mundo entero con su talento y versatilidad.

«Mi propósito de vida es hacer canciones, buena música y que la gente se conecte con mi arte; esa es mi felicidad», comenta Nick.

Hoy a sus 23 años, mientras Nick continúa prestando su talento a la comunidad de compositores, sigue luchando y persiguiendo su sueño musical para que cada vez más sus canciones se escuchen en todo el mundo.

