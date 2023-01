Nicky Jam inicia el 2023 con toda la energía de su nuevo sencillo “Toy a Mil”

El ídolo latino, cantante, compositor, empresario y actor Nicky Jam (@nickyjam), no le da tregua al tiempo e inicia el 2023 “a mil” con su nuevo sencillo y video musical “Toy a Mil”. Disponible ya en todas las plataformas digitales.

Luego de un espectacular año 2022 en el que Nicky Jam fue nuevamente nominado al Latin Grammy, culminó una multitudinaria gira mundial, fue galardonado con el Premio Salón de la Fama de Billboard y se convirtió en el primer artista urbano en “apadrinar” una beca con la Academia Latina de la Grabación, el cantante sigue sorprendiendo a su audiencia, en esta oportunidad, con un rítmico dembow que lleva por nombre “Toy a Mil”.

“Toy a Mil” se describe como un rítmico dembow, producido por Jorge Milliano, bajo el sello discográfico de La Industria INC (@laindustriainc).

“Este tema llama a la fiesta, para iniciar el año con energía positiva y con ganas de siempre pasarla bien. Espero que lo disfruten”, afirmó el cantante.

Con una letra sensual y atrevida, “Toy a Mil” se estrena con su video musical: una fiesta de principio a fin. Grabado en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Daniel Granada, con efectos especiales caricaturescos que acompañan la buena vibra del tema.