Nigel se pone romántico con «Nadie tiene que saber»

Demostrando la versatilidad que tiene de cantar en varios géneros, el cantante puertorriqueño Nigel estrenó su segundo sencillo musical «Nadie tiene que saber» acompañado con un videoclip en YouTube.

«Nadie tiene que saber» es un tema con mezcla de reggaetón y fusión con R & B creado bajo el sello de BY Music y Kombete Uziboyz con el videoclip dirigido por Omar Picón y edición de José Grillete, grabado con el formato de performance y muestra paisajes de la isla del encanto, Puerto Rico.

Yiedgar Acevedo, nombre de pila de Nigel, quién decidió usar este nombre artístico por la inspiración de ser el segundo nombre de sus dos hijos, vivió gran parte de su adolescencia en Florida, Estados Unidos y actualmente se encuentra en su país natal enfocado en la creación de nuevas melodías para demostrar su talento y potencial.

Una de las características que resaltan de Nigel es su voz, al ser melodiosa permitiéndole llegar a diferentes tonalidades. Asimismo, el intérprete no se cierra en la posibilidad de interpretar varios tipos de géneros pero sí se identifica por lo urbano.

Próximamente Nigel estará preparando el lanzamiento con grandes exponentes de la industria musical como el tema que estrenará junto al cantante Franco «El Gorila», así como el junte con Pacho «El Antifeka».

Con «Nadie tiene que saber» y «Llama, su anterior éxito, Nigel se prepara para cautivar y poner a bailar a sus seguidores.

Sigue todos los proyectos de Nigel en todas sus redes sociales: @Nigelproficial en Instagram, Nigel PR en Facebook así como en todas las plataformas digitales como Nigel.

Disfruta del videoclip de «Nadie tiene que saber» en Youtube:

