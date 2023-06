Nio García estrena el remix de su sencillo «Yeska» junto a Jowell y Randy

Reconocido a nivel internacional como “el de los hits”, Nio García, se complace en anunciar el tan esperado estreno del remix de su exitoso sencillo «Yeska». Este tema clásico del reggaetón, listo para encender las pasiones del perreo, promete conquistar la escena musical.

Producido por el talentoso Yannc Full Harmony, el «Yeska remix» destaca por la fusión del distintivo estilo de Nio García con la experiencia de Jowell y Randy, líderes y pioneros de la industria de la música urbana. Esta colaboración promete un sonido electrizante e irresistible que cautivará a los fanáticos en todo el mundo.

Para complementar el lanzamiento, Nio García ha presentado el videoclip oficial de «Yeska remix». Grabado en la vibrante ciudad de Miami por Conteni2 Media Group, las imágenes capturan a la perfección la esencia de la canción y enriquecen la experiencia del oyente.

Antes de su versión remix, «Yeska» ya había dejado una impresionante huella en las listas de música. Bajo el prestigioso sello discográfico GLAD Empire, el sencillo original de Nio García alcanzó el puesto #8 de las canciones más escuchadas en Puerto Rico. Además, la canción acumuló casi 3 millones de reproducciones en YouTube y 2.9 millones de streams en Spotify, consolidando la posición de Nio García como el verdadero creador de hits.

“Yeska remix” de Nio García y Jowell y Randy ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como su video oficial en YouTube.

