Noel Vargas presenta “El Monarca” Ft. Angel Ríos

El compositor y productor neoyorquino Noel Vargas, lanza al mercado “El Monarca” ft. Ángel Ríos, una salsa que fusiona los sonidos clásicos y modernos del género, y que se perfila como un himno para los amantes de la salsa romántica. El tema, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, es la segunda colaboración entre Noel Vargas y Ángel Ríos.

“El Monarca” es una canción romántica que expresa de manera poética el amor que siente un hombre por una mujer. Noel Vargas, quien es conocido por sus grandes aportes a la música y por ser el Productor Ejecutivo de VMP Récords, dijo que se siente muy orgulloso de colaborar con Ángel Ríos, un joven talento que ha demostrado su versatilidad y calidad vocal. “Es un privilegio para mí compartir con Ángel, un artista que tiene mucho futuro y que le aporta frescura y sabor a la salsa. Creo que hemos logrado una canción que va a trascender en el gusto popular”, expresó.

Por su parte, Ángel Ríos, quien lleva años de trayectoria en la Salsa, manifestó que fue una experiencia única trabajar con Noel Vargas, a quien considera un ejemplo a seguir. “Noel es un referente de la salsa. Me siento muy honrado de que me haya invitado a participar en este proyecto. Creo que hemos hecho una canción que va a marcar la diferencia”, afirmó.

La canción contó con la participación de músicos de primer nivel, como Diego Gale en la percusión, Efraín “Junito” Dávila en el piano, Willie Ruiz, Yoko La Japonesa Salsera y Eddie Rosado en los coros. La producción estuvo a cargo de Noel Vargas y fue masterizado en Mestre Quality Studio. El video oficial de “El Monarca” se encuentra disponible en el canal de YouTube de Noel Vargas: https://www.youtube.com/watch?v=Jwjme9eQbNs

Noel Vargas y Ángel Ríos invitan a todos sus seguidores a escuchar y disfrutar de “El Monarca”, una salsa romántica para el disfrute de todos los salseros.

Contrataciones & Info

Vargas Music Productions / VMP Records

+1(201)564-0573

noelvargas33@gmail.com