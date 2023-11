Noel Vargas presenta su nuevo sencillo “Refugio” junto a Javier Luis

El talentoso músico y compositor Noel Vargas se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo “Refugio”, presentando al destacado cantante Javier Luis. Este emocionante proyecto musical destaca por su original arreglo y composición a cargo de Noel Vargas, y cuenta con la producción del reconocido Héctor Mestre.

El sencillo “Refugio” es una obra que promete cautivar a los amantes de la música con su mezcla única de ritmos y su profunda letra, que habla directamente al corazón de los oyentes. La colaboración entre Noel Vargas y Javier Luis es una fusión de talentos que trae una nueva dimensión a la escena musical, ofreciendo una experiencia auditiva que es tanto refrescante como conmovedora.

Noel Vargas ha establecido una reputación en la industria por su habilidad para crear melodías que resonan con una amplia audiencia, y su última obra no es la excepción. Con “Refugio”, Vargas continúa su trayectoria de éxitos y se consolida como uno de los compositores más innovadores de su generación.

La producción de Noel Vargas cuenta con la co-producción de Héctor Mestre quien aporta una calidad excepcional al sencillo, asegurando que cada nota y cada palabra transmiten la pasión y el esfuerzo invertido en esta creación. La combinación de su experiencia y la visión artística de Vargas ha dado como resultado una pieza que seguramente será un hit en las listas de reproducción.

El lanzamiento de “Refugio” es un evento muy esperado y marca un momento significativo en la carrera de Noel Vargas. Se invita a los medios de comunicación, críticos de música y fans a escuchar y compartir este sencillo que está destinado a ser un referente en la música contemporánea:

Contrataciones & Info

Vargas Music Productions / VMP Records

646-284-5846

noel.vargas @ vmprecords.com