Numasbala estrena ‘Bom Bom’, una canción de baile y liberación

Numasbala está de regreso, experimentando, creando música y publicando canciones que hablan sobre la época en la que vivimos.

Numasbala, el proyecto musical colombiano de Fabio Montenegro, inicia el año como mejor lo sabe hacer, con nueva música. Luego de publicar en 2023 los sencillos ‘Baila’, ‘Rebota’, ‘¿A dónde irá?’, ‘Telepatía’, ‘Llena de soluciones’ y ‘Sweet Sip’, Numasbala debuta este 2024 con ‘Bom Bom’.

«En 2023 lanzamos una buena tanda de canciones y llegamos a nuevos públicos en Colombia y Latinoamérica, y eso nos hace muy felices. Este año venimos más entusiasmados y agradecidos para tener un 2024 lleno de mucha música porque ese es nuestro propósito principal, traer canciones al mundo», cuenta el músico colombiano.

‘Bom Bom’ es lo nuevo de Numasbala, una canción que aborda las trampas seductoras del internet. El tema nace de dos inspiraciones principalmente: la primera, una desilusión, una incomprensión de la inmensidad del internet, sus trampas, anzuelos, su poderío y su influencia en Fabio Montenegro; y la segunda, la sensualidad del baile.

El sencillo explora sonoridades rock, reggae, dancehall, afrobeat y hip hop. El rock que acompaña la letra evoca sonidos de bandas y artistas como The Clash, Los Fabulosos Cadillacs y Bob Marley.

‘Bom Bom’ aborda la irrealidad de lo que se ve en internet, las aficiones de la virtualidad y la sensualidad del baile. El poder librarse de las redes virtuales / digitales y solo pensar en bailar viviendo el presente.

«Con este lanzamiento espero generar más conciencia acerca de lo que el internet está haciéndonos. De lo poderoso y seductivo que es el internet y las redes sociales», agrega el artista.

El video de ‘Bom Bom’ es una inspiración y una invitación a bailar desde el principio hasta el final de la canción.

La portada del sencillo fue realizada por el artista urbano bogotano MORAIZ. En la imagen se ve un boom box (grabadora grande), una leona semi transparente, dos ratones viéndola bailar, medusas y estrellas, mucha mística. También se evidencia un aire cósmico y terrenal, urbano y juguetón a la vez. Es una carátula que si observas con cuidado empiezas a encontrar muchos mensajes ocultos.

Según Numasbala: «‘Bom Bom’ es una canción perfecta para llenarse de fuerza, para bailar sin un paso determinado y para sacudirse de malos genios, rabias y tristezas. Es un sencillo de fiesta, pero también ideal para iniciar el día con pie derecho».

‘Bom Bom’ hará parte del disco ‘La Radio Intergaláctica’, una radio mágica que recogió Numasbala en sus travesías y que, al sintonizar en una frecuencia específica, canaliza todos estos temas. El álbum tendrá sonidos futuristas, sintetizadores, exploración sonora, experimental, psicodélica, efectos y fusiones con cumbia, reggae, ska, punk, hip hop, folk, rock, caribe, selva y ciudad.

Escucha ‘Bom Bom’ de Numasbala en tu plataforma favorita.

