Obras De 41 Jóvenes Artistas en la Muestra desde el Archivo en la Sala RG del CELARG

41 ARTISTAS DESDE EL ARCHIVO EN LA SALA RG

Hasta el sábado 2 de septiembre permanecerá abierta al público la muestra Desde el archivo que reúne la obra de 41 jóvenes artistas. en una propuesta multidisciplinaria entre el videoarte, la instalación insitu de fotolitos y obras gráficas, en la Sala RG del Celarg, organizado por el taller colaborativo Dmentesvzla y Totakeout.studio.

Según Fabiola Gámez, curadora de la exposición Desde el archivo se planteó para esta exposición que el taller colaborativo Dmentesvzla creado por Daniel Mezones propiciará las prácticas artísticas contemporáneas como un espacio que ̈ indaga sobre la discusión colectiva, la autoproducción y el reconocimiento mutuo, estableciendo diálogos con otras disciplinas, conocimientos y saberes. Siendo así un espacio que contribuye a la desjerarquización y la democratización del arte en Venezuela ̈.

La exposición abierta desde el pasado mes de abril reúne piezas de Abraham Araujo , Andy Risquez, Alejando Plaza, Augusto García, Armando Velutini, Andreina Acero, Andres Neher, Andrea Britto, Augusto García, Alejandro Alonzo, Daniel Mezones, Dagor, Diego Chosione, Elio García, Eric Mejicano, Frances Arenas, Francisco Colmenarez, Francisco Rizquez, Gilberto López, Hugo Carrasco, Henry Rojas, Javier Vivas, Kelvin Tirado, La zaga, Luis Jose Ordaz, Mao Orsini, Manuel Lara, Mauricio León, Miguel Velazco, Javier Chacon “Oda Caracas”, Ronald Pisoferrato, Sara Marcano, Susan AppleWhite, Tyler, Theo Guedez, Tomas Febres, Valentina Aguirre, Yayo, Zafra y Zahira González.

En el marco de la exposición se presentó la colección serigráfica Soberano estilo, la cual es producto de una convocatoria creada por Dmentesvzla en la que una amplia selección de artistas realizaron unas pasantías desde la gráfica, ahondando en la técnica de la serigrafía. Dirigida a creadores, artistas emergentes y de trayectoria, éste taller colaborativo es un proyecto artístico socio-productivo e independiente creado en el año 2007 por Daniel Mezones con el nombre Dmentesvzla, con el objetivo de desarrollar espacio alternativo ante los circuitos regulares de exposición y comercialización en el arte.

Dmentesvzla y ToTake-Out establecieron una alianza estratégica que facilita la ejecución de proyectos relacionados con el arte, a fin de explorar medios convencionales y no convencionales que aportan a la creación de imaginarios contemporáneos. En su sede de Boleita y con 5 áreas de producción como son producción serigráfica, impresión en 3D, fabricación de moldes, CNC láser y pintura acabado automotriz, se vinculan a artistas y creativos fomentando la autogestión, el diálogo, la experimentación y la colaboración desde el arte emergente.

Parte de ese incesante accionar se refleja en la muestra Desde el archivo que contó con la curaduría de Fabiola Gámez y Daniel Mezones, la producción de Armando Velutini, museografía de Manuel Suárez junto a la participación de 41 artistas reunidos en los espacios de la Sala R G del centro de estudios Rómulo Gallegos, Celarg, en Altamira. El horario de visita es de martes a domingos, de 10 a.m a 6 p.m-