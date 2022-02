Olivero y Alaín Pérez vuelven a trabajar en conjunto lanzando “Sin Permiso del Ayer”

Miami, FL, 11 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) Los artistas Olivero y el ganador del Latin GRAMMY® Alaín Pérez han vuelto a sorprender en conjunto con un nuevo sencillo llamado “Sin Permiso del Ayer” que sale a la venta este 11 de febrero.

«Es una hermosa canción romántica que describe la conmovedora historia de un amor roto» explica Olivero sobre esta canción en conjunto con Alain que contó con la masterización de Winston Jud.

El toque de guitarra de Olivero inunda la canción de emoción y un sonido magnífico. El vocalista Alaín Pérez se ha superado de nuevo, derramando literalmente su corazón y a través de su voz demuestra su grán talento al transmitir a la gente como lo demostró con el Latin GRAMMY® junto a Isaac Delgado y la Orquesta Aragón como Mejor Álbum Tropical Tradicional por su producción «Cha Cha Chá: Homenaje a lo tradicional».

Su primera canción juntos fue «Juntando Amores» que ya cuenta con más de 550K streams en Spotify y se ha colado inmediatamente en el corazón de los editores y las listas de reproducción.

Entre los artistas de todo el mundo con mayor crecimiento, los dos excepcionales músicos ocupan el quinto lugar en España y la música de Olivero ha sido escuchada un total de más de 1 millón de veces en Spotify. Todo un éxito en tan poco tiempo.

Sobre el artista:

Olivero es uno de esos prodigios musicales que recién nacen con un talento indescriptible. Ya a los tres años, el joven Olivero encontraba todo tipo de objetos sobre los que punteaba la música de Louis Armstrong.

A la edad de cinco años, asistió a clases de música para violonchelo, guitarra y batería. Fue aquí donde los maestros de escuela se enamoraron de su talento, al darse cuenta de que este niño pequeño iba a recorrer un camino musical muy especial y exitoso.

Con sólo nueve años ya interpretaba piezas complejas de Bach en el violonchelo en el conservatorio frente a un público sofisticado y asombrado, seguido de participaciones exitosas en varios concursos y clases magistrales.

Su encuentro con Paco de Lucia fue lo que empujó su enfoque principal hacia la música flamenca, el género que decidió estudiar junto con sus estudios de Improvisación de Jazz.

Fue entonces cuando Duquende (vocalista del septeto de Paco de Lucía) descubrió sus composiciones y se convirtió en el vocalista de su EP “Souvenir de Viena” de 2021, que condujo al primer gran éxito de Olivero, ganando un gran reconocimiento en el mundo flamenco con cientos de miles de aficionados al flamenco escuchando sus canciones.

