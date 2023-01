Reporte Semanal sobre el COVID-19 de la OMS del 2 al 8 de enero de 2023

Reporte Semanal sobre el COVID-19 de la OMS, Del 9 al 15/01/2023

Para este reporte a nivel mundial, se notificaron casi 2,9 millones de casos nuevos y más de 11 000 muertes en la semana del 2 al 8 de enero de 2023.

Esto representa una reducción de los casos semanales y las muertes del 9 % y el 12 %, respectivamente.

En los últimos 28 días (del 12 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023), se informaron más de 13,9 millones de casos y más de 49 000 nuevas muertes en todo el mundo, un aumento del 10 % y el 22 %, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores.

Hasta el 8 de enero de 2023, se han notificado más de 659 millones de casos confirmados y más de 6,6 millones de muertes en todo el mundo.