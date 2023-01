¿Qué está pasando? La OMS actualizó la lista de medicamentos para emergencias nucleares

¿Qué está pasando?La OMS actualizó la lista de medicamentos críticos para nucleares

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó hoy su lista de medicamentos que deben almacenarse para emergencias radiológicas y nucleares, junto con recomendaciones de política para su gestión adecuada. Estas reservas incluyen medicamentos que previenen o reducen la exposición a la radiación, o tratan lesiones una vez que ha ocurrido la exposición.

“En las emergencias por radiación, las personas pueden estar expuestas a dosis de radiación que van desde insignificantes hasta potencialmente mortales. Los gobiernos deben hacer que los tratamientos estén disponibles para quienes los necesitan, rápido”, dijo la Dra. Maria Neira, Subdirectora General interina interina de la División de Poblaciones más Sanas de la OMS. “Es fundamental que los gobiernos estén preparados para proteger la salud de las poblaciones y responder de inmediato a las emergencias. Esto incluye tener suministros listos de medicamentos que salvarán vidas que reducirán los riesgos y tratarán las lesiones causadas por la radiación”.

Puntos clave

Esta publicación reemplaza el informe de la OMS de 2007 sobre el desarrollo de reservas nacionales para emergencias radiológicas. Incluye información actualizada sobre el formulario de reservas basado en los avances en medicina de emergencia radiológica en la última década.

Brinda asesoramiento sobre políticas para la adquisición de medicamentos que pueden prevenir o reducir la absorción de radionucleidos o aumentar la eliminación de radionucleidos del cuerpo humano.

Examina los principales elementos necesarios para desarrollar, mantener y gestionar las reservas nacionales de suministros médicos específicos que serán necesarios para emergencias radiológicas y nucleares.

El informe analiza el papel de las autoridades sanitarias nacionales en el desarrollo de reservas, así como el papel de la OMS. Como organización internacional líder en salud pública con la autoridad y la responsabilidad de ayudar en emergencias sanitarias, la OMS brinda asesoramiento y orientación a los países sobre preparación y respuesta de salud pública a emergencias radiológicas, incluido el desarrollo de reservas. En emergencias sanitarias, la OMS puede ayudar a adquirir o compartir suministros médicos entre países.

Este informe incluye una breve revisión de tecnologías emergentes seleccionadas y formulaciones de medicamentos, incluida la posible reutilización de productos previamente aprobados para otras indicaciones.

Finalmente, la publicación brinda ejemplos de prácticas para establecer y gestionar reservas nacionales en países seleccionados, a saber, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Japón, República de Corea, Federación Rusa y EE. UU.

“Esta lista actualizada de medicamentos críticos será una herramienta vital de preparación y disponibilidad para que nuestros socios identifiquen, adquieran, almacenen y entreguen contramedidas efectivas de manera oportuna para aquellos en riesgo o expuestos en estos eventos”, dijo el Dr. Mike Ryan, Director Ejecutivo de Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Por lo general, una reserva nacional para emergencias de salud que abarquen todo tipo de riesgos incluiría suministros y materiales genéricos utilizados para cualquier tipo de emergencia, como equipo de protección personal (EPP), botiquines para traumatismos, fluidos, antibióticos y analgésicos. Esta publicación incluye solo medicamentos específicos que se conocen y tienen licencia en la actualidad para prevenir o tratar la sobreexposición humana a la radiación.

Las emergencias radiológicas y nucleares pueden dar lugar a la exposición a dosis de radiación lo suficientemente altas como para provocar graves consecuencias para la salud o incluso la muerte. Por lo tanto, es extremadamente importante que los gobiernos respondan rápidamente a tales amenazas. Muchos países, sin embargo, todavía carecen de los elementos esenciales de preparación para emergencias radiológicas, según los informes anuales a la Secretaría de la OMS.

Los posibles escenarios considerados en la publicación incluyen emergencias radiológicas o nucleares en plantas de energía nuclear, instalaciones médicas o de investigación, o accidentes durante el transporte de materiales radiactivos, así como usos intencionales de materiales radiactivos con intenciones maliciosas.

Componentes de una reserva farmacéutica para emergencias radiológicas

Esta publicación se centra en los productos farmacéuticos para el tratamiento de la exposición a la radiación y aborda la gobernanza y la gestión de dichas reservas. Una reserva de emergencia radiológica típica incluirá los siguientes medicamentos:

yodo estable, administrado para prevenir o reducir la exposición de la tiroides al yodo radiactivo;

Agentes quelantes de decorporación de arena (azul de Prusia, aplicado para eliminar el cesio radiactivo del cuerpo y calcio-/cinc-DTPA utilizado para tratar la contaminación interna con radionúclidos transuránicos);

Citoquinas utilizadas para mitigar el daño a la médula ósea, en caso de síndrome de radiación aguda (ARS); y

Otros medicamentos utilizados para tratar los vómitos, la diarrea y las infecciones.

Los tratamientos y contramedidas emergentes que también se analizan en el informe dan una idea de las futuras contramedidas médicas que podrían usarse para tratar a los pacientes sobreexpuestos a la radiación. En particular, los estudios que identifican nuevas vías celulares y moleculares y medios de administración de medicamentos pueden aprovecharse para nuevos tratamientos y nuevos productos para su uso durante una emergencia radiológica.

La preparación, respuesta y recuperación ante emergencias salva vidas

La coordinación de las respuestas locales, nacionales e internacionales es esencial para una respuesta armonizada a las emergencias radiológicas. Como agencia responsable de guiar las intervenciones de atención médica a nivel mundial, la OMS brinda asesoramiento y garantiza el acceso a medicamentos y servicios de salud para los países que están desarrollando la capacidad nacional para la preparación y respuesta a las emergencias por radiación.

Más información

Red mundial de expertos de la OMS, REMPAN

La red mundial de expertos de la OMS, REMPAN (Red de preparación y asistencia médica para emergencias radiológicas), es un activo importante de la Organización para implementar su trabajo de proporcionar orientación técnica y herramientas para la respuesta, realizar actividades para crear capacidad a través de la educación y la capacitación, y promover la cooperación internacional. cooperación e intercambio de información entre los miembros de la red y la comunidad profesional en el campo de la medicina de emergencia radiológica.

La OMS es miembro de ICARNE , el Comité Interinstitucional sobre Emergencias Radiológicas y Nucleares, que proporciona el mecanismo de coordinación entre 20 organizaciones internacionales con mandatos pertinentes. Los miembros de IACRNE desarrollan, mantienen y copatrocinan el Plan Conjunto de Gestión de Emergencias de Radiación de las Organizaciones Internacionales ( JPlan 2017 ). El JPlan describe un entendimiento común de los roles de cada organización al hacer arreglos de preparación y durante una respuesta y recuperación.