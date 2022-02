Oreo estrena nueva presentación rellena de crema sabor a Café

Caracas, noviembre de 2021.- Con el firme propósito de seguir innovando, Mondelēz Venezuela avanza en la categoría de snacks al introducir en nuestro mercado Oreo® Café, el nuevo sabor de la galleta número 1 del mundo. Elaborada para deleitar los paladares con una combinación única de la galleta Oreo® chocolate, ahora rellena con crema sabor a café.

Esta mezcla de sabores, altamente preferidos por los venezolanos, brinda una experiencia de sabor y diversión que invita a vivir “El encuentro perfecto” practicando el ritual: ¡Gira, saborea, remoja!

Oreo® Café se presenta como la opción dulce ideal para cualquier momento del día, no contiene cafeína por lo que puede ser consumida por toda la familia y está disponible en presentación de tubo de 108 gr y en práctico empaque de 6 paqueticos individuales de 36 gr, ya disponibles a nivel nacional en las principales cadenas de supermercados y farmacias, además de quioscos y panaderías junto a sus otros 4 sabores; chocolate, tipo americano, vainilla y fresa.

Margarita Aldrey, gerente de Mercadeo de Mondelēz Venezuela, comentó que el propósito de este lanzamiento es seguir conectando con nuestros consumidores ofreciéndoles productos de acuerdo con sus preferencias y necesidades, “sorprendiéndolos con una nueva opción de alta calidad y de gran sabor”.

“En Mondelez estamos comprometidos con el país, al brindar a los venezolanos una merienda deliciosa y divertida, inspirada en los valores de la compañía que son crecer cada día, hacer lo correcto y amar a nuestros consumidores y marcas, poniendo a su disposición los mejores productos del mercado en cada una de las categorías donde participamos”, agregó.

El lanzamiento de Oreo® Café está acompañado de una estrategia digital, y acciones en puntos de venta. Igualmente, quienes deseen conocer más sobre la marca, sus actividades o compartir sus experiencias, pueden visitar la cuenta en Instagram @Oreo.Venezuela.

Tanto Oreo®, como el resto del portafolio de galletas de Mondelēz son elaboradas en su planta ubicada en Barquisimeto, estado Lara.

