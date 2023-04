Orquesta Aragón regresa a Santo Domingo con su gira Icono Tour 2023

Tras más de ocho décadas de reconocida trayectoria artística, la madre de las charangas cubanas “La Orquesta Aragón”, regresa a Santo Domingo este próximo sábado 3 de junio al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en una única función a las 9:00 p.m.

La reconocida orquesta promete ofrecer un gran e imperdible concierto con todos sus èxitos. Lo harán en el marco de su gira internacional llamada “Icono Tour», la cual está destinada a celebrar los dos recientes premios Grammys Latinos obtenidos por la agrupación en los años 2020 y 2021.

“El Bodeguero”, “Cachita”, “El paso de Encarnación” son algunos de los clásicos de la octogenaria que sonarán en el Teatro La Fiesta.

El evento llega al país bajo la producción local de la reconocida empresa de espectáculos BigStarSD.

“Las expectativas son altas, llevamos un tiempo sin visitar esa tierra tan alegre y querida por nosotros, con la cual nos identificamos mucho y esta vez de seguro no será la excepción de disfrutar al máximo y brindarle las mejores energías en el escenario”.- comenta su director Rafael Lay Bravo.

En el año 2005, la UNESCO declaró a la Orquesta Aragón como Patrimonio de la Humanidad.

Este reconocimiento que rinde honores a sus más de ocho décadas de fundación y la actualidad de su trabajo en el que mantiene su sello incorporando elementos musicales de los tiempos actuales.

La última visita de la “Charanga Eterna» a territorio dominicano fue en el año 2006 donde casualmente se presentaron en el mismo teatro en donde actuarán en el próximo mes de Junio.

En su concierto del Teatro La Fiesta, presentaràn su disco “Ícono”, el más reciente de la emblemática Orquesta Aragón, Rafael Lay Jr., explica la producción discográfica y cómo en ella se mezclan nuevas y consagradas generaciones de músicos dentro de la orquesta.

«Icono» es una celebración por las ocho décadas de la agrupación cubana y deviene en diálogo temporal entre las sonoridades que la han acompañado en estos 80 años e incluye entre sus temas una versión de ‘Contigo’, del español Joaquín Sabina, indica una nota de prensa.

No faltan en esta producción «Mira a ver quién» es (conocido como ‘Baila Catalina’); «Fuego, candela», y «Quiéreme siempre», clásicos en la trayectoria de la Aragón, esta vez con nuevos arreglos que dan frescura al material, el cual propone también un acercamiento a la timba.

Junto a todos los nuevos temas, el público que asista este 3 de Junio al Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua, disfrutará por igual, de todos sus clásicos.

