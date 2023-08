Orquesta Fuego lanza nuevo videoclip «I Feel Good»

Tras el lanzamiento de su nuevo sencillo «I Feel Good», la Orquesta Fuego, dirigida por el maestro y productor Marcus Hernández, acaba de lanzar el videoclip de este nuevo sencillo bajo la interpretación magistral del cantante Edwin Lebron. «I Feel Good» es un exitoso número de la leyenda James Brown el cual se popularizó en los años 60 y 70s y se mantiene vigente hasta el día de hoy.

Esta versión posee un excelente arreglo musical del maestro Carlos Infante al estilo «Boogaloo». Por consiguiente, fue grabado en el estudio Carlos Infante Music Factory bajo la producción musical de Marcus Hernández. De tal manera, posee los ingredientes necesarios para encender los pies del bailador.

El videoclip fue dirigido por Tony Delavora y la coreografía por la Dra. Sylvia Hernandez y Maria Caban. Además, fue filmado en AfroTV Studios en Orlando, Florida. Muestra un enfoque dinámico, en donde se puede apreciar la energía que caracteriza a la Orquesta Fuego cuando está puesta en escena.

Cabe destacar que la Orquesta Fuego desde sus inicios ha lanzado seis álbumes de estudio y diez sencillos. El último, “Candela”, además de la cobertura de descargas mundiales, ha recibido los premios a la Mejor Canción, Mejor Banda y Mejor Álbum en los Premios de la Música Independiente 2022 en Hollywood, CA.

Además, la Orquesta Fuego ha tenido un exitoso año 2023 con sus videos musicales: “Con Ella Quiero Bailar”, “Feliz Navidad” y “I Can Only Imagine” ganando cinco premios de platino este año y alcanzando el estado de platino de la RIAA por su reciente álbum «Candela». Esta certificación es de gran importancia ya que la RIAA es la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, encargada de administrar los estándares de calidad de las grabaciones sonoras.

Este reconocimiento sirve de impulso y motivación para seguir adelante con todos los próximos proyectos musicales que estarán lanzando al mercado.

En efecto, el videoclip “I Feel Good” se puede apreciar a través del canal de YouTube de la Orquesta Fuego, y la buena noticia es que ya se puede adquirir en todas las tiendas digitales y plataformas de streaming a nivel mundial:

Contacto

Marcus Hernandez, Director Musical

Orchestra Fuego

20703 Sterlington Drive, Suite 102

Land O Lakes, FL 34638

Sitio web www.OrchestraFuego.com

For more information

Manager

Tony Delavora

Daville Entertainment LLC

Tel. (718) 249-9881

Correo: tony@davilletsc.com