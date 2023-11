Orquesta Fuego presenta su tema navideño “Feliz Navidad”

Orquesta Fuego, uno de los grupos de salsa más exitosos y reconocidos, ha lanzado su nuevo tema navideño “Feliz Navidad”, una versión del clásico de José Feliciano, con la participación del talentoso Edwin Lebrón. Otro arreglo musical magistral de Carlos Infante, dándole un aire fresco y bailable a esta canción clásica, al mismo tiempo respetando la esencia original.

Orquesta Fuego, fundada en 2014 por el pianista y director musical Marcus Hernandez, ha logrado consolidarse como una de las mejores orquestas de salsa del mundo, con una trayectoria de más de 9 años y seis álbumes de estudio, con un séptimo álbum que llegará a principios de 2024. Han recibido múltiples nominaciones y premios, incluido el Grammy, Grammy Latino, ganador de mejor canción, mejor álbum y mejor banda de Salsa en los premios de la música independiente.

Orquesta Fuego quiso regalarle a su público una canción que exprese el espíritu navideño, la alegría y la esperanza. “Feliz Navidad” es una invitación a celebrar la vida, el amor y la música, con el sello inconfundible de la Orquesta Fuego.

El tema “Feliz Navidad” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y cuenta con un video oficial, dirigido por Tony Delavora de Daville Entertainment y Natasha Vélez, que muestra a la Orquesta Fuego interpretando el tema en un ambiente festivo y colorido. El video se puede ver en el canal de YouTube, sitio web de la Orquesta Fuego o hacer clic en el enlace a continuación:

La Orquesta Fuego agradece el apoyo y cariño de su público y les desea a todos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, lleno de salud, paz y mucha salsa.

