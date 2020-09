El director de cine Oscar Rivas Gamboa recibió una importante noticia en medio de la pandemia. Formará parte de los nominados de los Premios Mara Internacional 2020, así lo dieron a conocer en la gala virtual que denominaron Show Busines Nacional.

En el evento llevado a cabo el pasado 13 de septiembre reconocieron la trayectoria de los talentos venezolanos a pesar de la situación que vive el país caribeño por la pandemia llamada covid-19.

A pesar de que el país mantiene cerrados sus aeropuertos y no pueden trasladarse todos los artistas, la organización no dejó pasar por alto sus 60 años de aniversario. Por primera vez los ejecutivos tomaron la decisión de entregar la estatuilla “Doble Diamante”, que solo fue recibida por cuatro personas del medio artístico, entre ellos Oscar Rivas Gamboa.

Ante la noticia, Rivas se mostró agradecido por el reconocimiento, y se encuentra a la espera de que el galardón llegue a sus manos para poder compartir la buena nueva con sus seguidores en redes sociales.

“Me siento muy contento por este reconocimiento. Son años de trabajo y dedicación. Aunque estemos pasando por momentos difíciles tenemos que seguir llevando entretenimiento al mundo”, expresó Rivas sobre la premiación.

Al criollo tampoco lo detiene nadie, y es que se mantiene comprometido con su tierra natal. Actualmente se encuentra cocinando el proyecto “Sueños de Barrio”, donde narra la historia de un importante beisbolista de Venezuela, sin embargo, la pandemia ha retrasado el material audiovisual.

Yoel Díaz

Internacional Journalist

+ 58 414.723.88.78

Oscar Rivas Gamboa recibe importante galardón en Venezuela was last modified: by

En : Notas de Prensa