OVSP: 27,8% de las personas encuestadas aseguró que los desechos se recolectan una vez por semana

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 12 de octubre de 2020.- De acuerdo a los usuarios encuestados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), 27,8% aseguró que la recolección de desechos en su localidad se realiza una vez por semana; cabe destacar que, si bien esta es una frecuencia mínima aceptable, 25,5% de los encuestados reportó recibir el servicio con una periocidad menor.

Por otro lado, en el estudio realizado entre abril y mayo de 2020, se determinó que 67,8% de los consultados en 10 ciudades del país, son atendidos formalmente por el servicio de aseo urbano, y si bien 44,3% de los usuarios indicó que el sistema de recolección atiende a su comunidad con una frecuencia mayor, en algunos casos estos sectores pudiesen mostrar evidencias de un servicio sobre dimensionado dependiendo de factores como la densidad demográfica y el uso urbano.

En cuanto a las ciudades que destacaron recibir el servicio al menos una vez por semana, resaltaron: Punto Fijo (53,3%), San Cristóbal (35,8%) y Ciudad Bolívar (33,1%); mientras que, quienes reflejaron menor frecuencia de recolección fueron los habitantes de las ciudades de Barinas (14,9%), Maracaibo (12,5%) y Ciudad Bolívar (12%), ya que mencionaron recibir el servicio casi nunca.

Ante la falta del servicio, el OVSP les consultó a los usuarios sobre las medidas que adoptan cuando la recolección de desechos falla, sobre lo cual, 46,1% respondió – de manera general – que lo traslada a un botadero cercano, 21,9% lo coloca en la vía pública, un 15,5% la quema, 14,4% indican pagar para recogerla por terceros y 1,5% entierra los desechos.

La opción de trasladar los desechos a un botadero fue más resaltante en Caracas con 71,4%, seguido de Porlamar con 52,8% y Ciudad Bolívar con 50,8%; por otro lado, las ciudades que destacaron por colocar sus desechos en las aceras o vía pública fueron Valencia (29,1%), seguido de Maracaibo (28,7%) y Barcelona (24,0%).

Por su parte, Julio Cubas, vocero de la organización, refiere que: “un hallazgo de especial atención, es que el 15,5% de quienes manifiestan deficiencias en el servicio, queman los desechos como una solución para deshacerse de estos, observándose con más frecuencia esta medida en Punto Fijo (27,3%), seguido de Barquisimeto (23,3%) y Barinas (21,3%); siendo de las prácticas observadas la que más impacto puede representar, ocasionando el deterioro de la calidad del ambiente y efectos sobre la salud de los ciudadanos”.

Sobre la calidad del servicio que reciben los usuarios encuestados, adscritos formalmente a planes operativos de ejecución municipal, sea por operadores privados o entes públicos, 65,3% lo evalúan de manera positiva frente a 33,4% que se manifiesta inconforme con su desempeño.

De acuerdo al mismo estudio realizado, 78,1% de los habitantes de Punto Fijo se encuentra conforme con el servicio, seguido de Porlamar con 74,8% y Caracas con 72,3%; mientras que, las ciudades que peor evaluaron el sistema de recolección de desechos fueron Barinas (47,3%), seguido de San Cristóbal (50,3%) y Ciudad Bolívar (52,5%).

Para concluir se podría destacar que de forma general se evidencia una tendencia positiva en la percepción de los consultados sobre la recolección de desechos en sus comunidades, ya que en septiembre de 2019, 56% de los habitantes consultados lo evaluó de forma positiva, luego en diciembre de 2019 incrementa a 62% y, en nuestro último estudio, se identificó que 65,3% lo calificó de la misma manera.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes foros virtuales que realizan. Igualmente pueden comunicarse por el correo electrónico: ovsp.info@gmail.com.

OVSP: 27,8% de las personas encuestadas aseguró que los desechos se recolectan una vez por semana was last modified: by

En : Noticias Nacionales