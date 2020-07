OVSP presenta balance de las telecomunicaciones en Venezuela durante la cuarentena

El pasado jueves 23 de julio a través de la plataforma Zoom, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) presentó los recientes resultados de su última encuesta en 10 de las principales ciudades del país (Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto) sobre la percepción ciudadana del servicio de telecomunicaciones, específicamente telefonía e internet móvil y del hogar.

Julio Cubas, presidente del OVSP, junto a los periodistas especializados en telecomunicaciones Fran Monroy y Arnaldo Espinoza, hicieron un balance sobre los servicios de internet y telefonía móvil, particularmente en el actual contexto de distanciamiento social, que impone una mayor dependencia y demanda de estos al hacerse más comunes las actividades laborales, escolares y académicas a distancia.

De acuerdo a los datos obtenidos por el OVSP, solo 34% de ciudadanos confirmó tener acceso al servicio de internet fijo en el hogar, de los cuales casi dos terceras partes indicó que su servicio no tiene la capacidad suficiente para trabajar o recibir clases en línea.

Las ciudades con mayor acceso al servicio de acuerdo a la percepción de los usuarios encuestados se encuentran: San Cristóbal con 56,3%, seguida de Caracas con un 45,4%. En el caso de las urbes con menor acceso a internet se ubican Maracaibo con 17,6%, seguido de Punto Fijo (24,9%) y Ciudad Bolívar (26,8%).

¿Cómo evaluaron los ciudadanos el servicio de internet en sus hogares?

58,1% de los encuestados en todas las ciudades estudiadas, evaluó de forma negativa la calidad del servicio de internet que recibe en los hogares. Entre las urbes con mayor proporción de usuarios descontentos con el internet destacan: Barquisimeto con 64%, Ciudad Bolívar con 63,2%, Valencia y San Cristóbal con 60,3%; mientras que, las que mejor lo evalúan son: Maracaibo 53,2%, Punto Fijo 48,5% y Caracas 43,1%.

Es preciso señalar que en el caso de Maracaibo y Punto Fijo, la percepción de mejora en ese valor de la calidad de servicio que reciben, puede deberse en buena parte a la penetración en el mercado de nuevas empresas proveedoras de internet que están emergiendo en esas ciudades, y que superan en costo y velocidad de navegación a las operadoras tradicionales. A pesar de ello, la capital zuliana representa la menor proporción de habitantes con acceso al servicio dentro de las urbes evaluadas.

Asimismo, el 65,3% de usuarios encuestados manifiestan que el servicio presenta fallas todos los días; siendo más acentuada esta condición en Barinas con 75%, San Cristóbal con 71,8% y Barquisimeto 71,3%.

En lo que refiere a las empresas proveedoras de Internet fijo, Cantv es la de mayor presencia en términos generales, y representa el 73,5% de los usuarios encuestados, así mismo predomina el mercado en mayor o menor medida en las 10 ciudades consultadas, y es seguida por Inter con el 11% de suscriptores, mientras el resto de los usuarios se distribuyen en partes similares – alrededor 3%- para las demás operadoras.

Telefonía e internet móvil ¿Cómo lo perciben los ciudadanos?

Con respecto al internet móvil, el 66,1% afirmó tener teléfono inteligente que incluye plan de datos, con mayor presencia en las ciudades de San Cristóbal, Maracaibo y Valencia donde al menos siete de cada diez usuarios cuentan con el dispositivo. Por otra parte, en términos de calidad, el 64,6% del total de los usuarios encuestados evaluó de forma negativa el desempeño del servicio de datos móviles destacándose, en este caso, las urbes de Barinas (74,1%), Punto Fijo (69,5%) y Barcelona (69,2%).

“El 58% del total de usuarios de telefonía móvil consultados indican que su servicio de datos no cuenta con la capacidad suficiente para poder comunicarse y mantenerse informados ante la actual situación de distanciamiento social, lo que guarda relación con el hecho de que casi dos tercios de estos usuarios (65%) valora de forma negativa el desempeño de este servicio”, resaltó Julio Cubas, presidente del OVSP.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp. a través de las cuales se invita a nuevos foros virtuales que se estarán realizando, así como visualizar en sus canales de Youtube o SounCloud los eventos, micros informativos y podcast sobre la calidad de los servicios públicos.