OVSP presentó estudio sobre las fallas en el servicio de Internet en Venezuela. «51% de los ciudadanos reporta fallas del servicio de internet en el hogar todos los días».

Caracas, 17 de abril de 2020.- La última encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), reveló que el 51% de los consultados que afirmó tener acceso al servicio de internet hogar, presentaba fallas diarias de su conexión. Solo un 21% manifestó que “casi nunca” padecía interrupciones en la recepción del servicio. Este dato general se obtuvo en el mes de diciembre de 2019, tras la evaluación de 10 principales ciudades del país distribuidas en las diferentes regiones del territorio nacional.

El estudio evidenció que la frecuencia de fallas diarias varía por ciudad. Al respecto, Julio Cubas, presidente del OVSP, manifestó que “las ciudades de Barquisimeto y Barinas registraron un porcentaje de 59,2% cada una. Siguen en orden las ciudades de Maracaibo con un 57,2%, San Cristóbal con 54,6% y Barcelona con 51,7%. Luego, se ubican Ciudad Bolívar con 48,4% y Caracas con 47,1%. En esta oportunidad las ciudades que reportaron menores porcentajes de fallas en la conexión fueron Valencia, Porlamar y Punto Fijo con 44,3%, 43,9% y 43,3%, respectivamente”.

En contexto, es importante destacar que alrededor del 75% de aquellos que manifestaron contar con el servicio, lo obtiene a través de la proveedora estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), y 10% lo contrata con la compañía de telecomunicaciones Intercable.

De acuerdo con el seguimiento de noticias realizado por el Observatorio de Medios y Redes de la organización, se observa de manera recurrente que usuarios de las diferentes operadoras denuncian fallas de conectividad que afectan la comunicación en sus hogares y comunidades. Muchos de los afectados aseguran que todos los meses pagan puntualmente sus tarifas sin recibir a cambio un servicio continuo.

Usuarios de entidades como Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Lara, Trujillo, Zulia, Delta Amacuro, Bolívar y Anzoátegui (por solo mencionar algunas), han optado por reportar a través de medios informativos y redes sociales la situación que padecen. Algunos suscriptores han informado a través de esos canales no contar con el servicio de banda ancha desde hace tres o cuatro años, otros casos suman al menos un mes sin conexión.

Cabe destacar que, en el caso particular de Venezuela, como consecuencia de las constantes interrupciones del servicio eléctrico, la frecuencia de fallas se incrementa, sobre todo en las entidades del occidente del país. Tan solo el pasado mes de marzo, ocurrieron al menos seis eventos de afectación del servicio eléctrico a gran escala con alcance entre 6 y 13 estados que, en consecuencia, afectaron los servicios de telecomunicaciones, entre ellos el de internet fijo (de acuerdo con información recopilada a través de monitoreo de noticias).

Recientemente, un evento que afectó el servicio de Internet ofrecido por la estatal, fue el incendio ocurrido el pasado 5 de abril en las oficinas de CANTV en el municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas. La empresa de telecomunicaciones informó a través de un comunicado en su cuenta Twitter, que el siniestro originó “una incidencia en los respaldos de energía”, además de señalar que el hecho “podría indirectamente afectar la prestación del servicio de Internet (…)”

También, eventualidades como cortes de fibra óptica han generado fallas en el servicio en diferentes partes del país. Un ejemplo relevante fue el corte de fibra óptica de Cantv ocurrido el 7 de abril en el tramo Puerto Ordaz-Temblador, que afectó el servicio en parte importante de los estados Delta Amacuro y Bolívar. La caída de los servicios de telecomunicaciones por esta razón también se ha producido recientemente en entidades como Táchira, Trujillo y Mérida (tal como ocurrió, por ejemplo, el pasado 30 de marzo en el tramo Cabimas-El Venado en la Costa Oriental del Lago), según reportes de la estatal a través de su cuenta en Twitter.

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios sobre el desempeño del servicio?

Otro indicador de interés evaluado por el OVSP es el relacionado con la percepción de calidad. Ante la pregunta: ¿cómo evalúa la calidad del servicio de internet que recibe en su hogar?, 53,9% de los encuestados aseguró sentirse descontento con el desempeño de este. En San Cristóbal y Porlamar se obtuvieron los mayores índices de valoración negativa (con 60,1% cada una), seguidas de la ciudad de Barcelona con 59,2%. Mientras, Barquisimeto reportó la valoración negativa más baja con 45,3%. En general los ciudadanos de 10 ciudades del país se declaran insatisfechos con la calidad del servicio que reciben.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que estarán realizando durante el mes de abril. La próxima videoconferencia se realizará jueves 23 de abril con particular foco del desempeño de los servicios públicos en la ciudad de San Cristóbal. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp.

