Pablo Martin anuncia el estreno de «Voces de Emigrantes… On Line»

Este lunes 8 de junio el actor, animador, y productor venezolano, Pablo Martin, estrenará la nueva versión de «Voces de Emigrantes», un proyecto que debuta en formato On Line a raíz de la llegada del Covid 19.

Este programa de entretenimiento y turismo estaría cumpliendo tres años al aire por la señal de Sun Chanel, «… pero a raíz de la pandemia tuvimos que suspender la tercera temporada televisiva, ya que el proyecto nos obliga a viajar y a recorrer diversos destinos del mundo y por razones obvias no lo podemos hacer hasta nuevo aviso» agregó Pablo.

Este formato On Line le permitirá al artista y a la producción del programa debutar en la comunidad 2.0, mostrando un nuevo perfil de esos emigrantes que se encuentran esparcidos por el mundo a través de amenas entrevistas que tocarán las puertas de muchos hogares de habla hispana.

«En esta nueva etapa entrevistaremos a famosos y a figuras reconocidas… Antes narrabamos la vida del ciudadano común que nos contaba el por qué se vió obligado a dejar su tierra… Ahora deportistas, empresarios, artistas, y otras figuras públicas de interés nos dirán qué los motivó a explorar en otros espacios del mundo, siendo así referencias y ejemplos a seguir para el público en general» adelantó Martin.

La primera edición de «Voces de emigrantes… On Line» contará con la presencia de la actriz y animadora venezolana Ivonne Reyes, la cual se encuentra actualmente radicada en España; al respecto, Pablo expresó: «… compartir a su lado fue una experiencia maravillosa; sin duda alguna es un personaje ideal para arrancar con esta nueva edición».

Este formato desplazará a la versión original?

Para nada, son dos proyectos distintos que buscan un mismo objetivo… La versión TV llega al sitio y recorre el destino del personaje que estamos abordando; por su parte, la versión On Line muestra la intimidad del famoso, y nos permite descubrir el paso a paso de esa figura que escogió construir en el extranjero parte de su fama…

Llegado el momento, Pablo Martin comentó que mantendrán al aire ambas versiones del programa «… Dependemos de las medidas sanitarias que se han levantado en el mundo, y si la solución a esta pandemia llega pronto, seguiremos adelante con ambas presentaciones» contó.

