Pacífica muestra su potencial artístico en ‘Freak Scene’, su disco debut

El dúo argentino Pacífica irrumpe en la escena musical dispuesto a conquistarlo todo. Su primer disco ‘Freak Scene’ es una prueba determinante de su potencial artístico e identidad sonora dosificada en 11 tracks compuestos íntegramente en inglés.

En un colorido abanico de ritmos, sobre las que recitan letras directas, desfachatadas y pegadizas, Pacífica propone un setlist donde el indie, el rock y el pop-rock hablan un mismo idioma.

En ‘Freak Scene’ las guitarras eléctricas son las protagonistas principales. Sobre ellas se construye y se sostiene una rebeldía ordenada: cambios de ritmo, interpretaciones vocales en solitario y a dúo, y hasta un sample de una icónica frase de Rachel Green, personaje encarnado por Jennifer Aniston en ‘Friends’.

Influenciadas por The Strokes, Radiohead y The Beatles, entre otros, Inés Adam y Martina Nintzel comenzaron a tocar juntas previo a la pandemia por Covid-19, detonante que podría haber terminado con su sueño de convertirse en artistas. Sin embargo, ni la distancia ni el aislamiento pudieron con ellas. Conforme el paso del tiempo y con una serie de encuentros vía internet, las cosas retomaron su rumbo hasta que un día finalmente sucedió: nació Pacífica.

Hoy, con un álbum debut y una proyección internacional en camino, Pacífica se ilusiona mirando a aquel futuro prometedor que ellas mismas construyeron en medio de un escenario desolador.

‘Freak Scene’ de Pacífica fue grabado en estudio Nak por Javier Kalwill, producido por Nicolás de Sanctis, baterías de Federico Pellegrini, escrito por Inés Adam y Martina Nintzel, mezclado por Nicolás Kalwill y masterizado por Daniel Ouvie.

Enviado por Diego Armando Baez