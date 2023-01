París Sobre Llamas el grupo de rock que no sabías que necesitabas escuchar

El grupo Colombo-Francés París Sobre Llamas estrena un Live Session de sus sencillos ‘Inerte’ y ‘Resistencia’.

París Sobre Llamas es un grupo Colombo-Francés de rock alternativo radicado en Bogotá, que nació en 2019. Representa el rock con múltiples tintes latinos y anglo. Integrada por Rodrigo Llanos, Gautier Lacaille y Giovanni Sarmiento, la banda cuenta con un trabajo compilado de tres canciones titulado ‘DwB EP’ y una amplia experiencia en conciertos y eventos masivos a nivel nacional, antesala perfecta para la salida de su primer disco de estudio de 8 canciones este 2023.

A través de su propuesta, París Sobre Llamas se desmarca musicalmente del panorama sonoro de las bandas en la actualidad mezclando elementos propios del rock, la elegancia, la seducción, la fuerza y la energía. La banda presenta una evolución a ese sonido clásico que enamoró a las anteriores generaciones para traerlo renovado a las nuevas audiencias.

«Los artistas siempre quieren que las personas se identifiquen con sus canciones, sin embargo, más allá de lograr este objetivo, queremos mostrar la esencia y todas las caras de la vida (buenas y malas) y todos los matices de lo que somos y sentimos. Entender que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control no es fácil, por eso hacemos canciones que median a esos sentimientos difíciles de expresar», comenta la agrupación con influencias del rock clásico de los 90s como Velvet Revolver, Incubus, Foo Fighters, Stone Temple Pilots, Alter Bridge, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden.

‘Inerte’ es el nuevo sencillo de París Sobre Llamas, una canción de desamor, un mensaje de alguien triste con esperanzas de algo que, tal vez, no le hace bien tener en su vida; un amor que, por más fuerte que sea, está condenado por la tribulación y la dificultad de entenderse en pareja. Un esfuerzo por avanzar y aceptar, aún en medio del deseo de tener de nuevo todo eso que hizo mágico el enamoramiento.

La letra y la música son una montaña rusa de emociones, está llena de elementos que enriquecen la canción como arpegios latinos, pero con rupturas sonoras repentinas para traer la fuerza del rock con cortes, brakes y sonidos para mover la cabeza enérgicamente. ‘Inerte’ viaja constantemente entre la melancolía sonora y la fuerza de las distorsiones y la voz reflejando la tristeza y la desesperación de una persona que vive el desamor.

Otro de los sencillos recientes de París Sobre Llamas es ‘Resistencia’, una canción que nace en un momento difícil y de incertidumbre para la sociedad mundial. Momentos que despiertan grandes dudas y sensibilidad en el ser, así como el replanteamiento de muchas situaciones y comportamientos, las razones de estar aquí y el por qué hacemos lo que hacemos. Hay sentires que todos llevamos en el colectivo como un malestar.

“Queremos enviar un mensaje de unidad y empatía hacia esos sentimientos vividos. De estar seguros de luchar y no rendirse a pesar de los obstáculos. No abordar solamente la resistencia desde una perspectiva social, sino también resistir a todas las cargas individuales que llevamos a diario», agrega la banda.

En ‘Resistencia’, París Sobre Llamas explora sonidos relacionados con una fuerza creciente que comienza reflexiva en el verso inicial y toma un impulso para llevarnos en escala a coros mucho más enérgicos y cargados.

‘Inerte’ y ‘Resistencia’ hacen parte de un Live Session realizado con el objetivo de presentar la esencia, energía y pasión de la banda en formato en vivo con el propósito de introducir al espectador al universo musical que los caracteriza. Hay una riqueza visual relacionada con la elegancia que evoca el proyecto y con la forma en que los cuerpos responden al sonido de París Sobre Llamas.

Las dos canciones estarán incluidas en el disco debut de la agrupación colombo francesa que saldrá en el primer semestre del año.

Según sus integrantes: “Es un disco con el que abordaremos abordar todas las temáticas de sentimientos intensos y personas apasionadas. Está lleno de elementos de fusión latina con rock alternativo y mensajes de pensamientos como el desamor, el miedo a la muerte, la aceptación de una pérdida, la locura, la depresión, la ilusión, la soledad, la necesidad de control, las luchas internas, la esperanza, entre otros sentimientos recurrentes en el ser“.

La música de PSL es perfecta para escuchar en las mañanas para prepararte y llenarte de energía, para emprender una actividad con determinación, ya que es un sonido intenso que impulsa y motiva. Su propuesta acompaña momentos de soledad, intimidad, rabia y alegría.

Durante el año, París Sobre Llamas planea organizar varios shows en vivo a nivel nacional para dar a conocer en plenitud el proyecto, además, lanzar el disco de manera oficial y conquistar varias audiencias digitales en Colombia y Latinoamérica.

“Queremos aportar un sonido auténtico a la escena nacional, amplificar nuestro mensaje y abrirnos puertas para tocar en muchos eventos. A través de nuestra propuesta queremos darle color y un matiz especial al panorama musical colombiano y latinoamericano. Darse la oportunidad de escuchar este proyecto es conocer de cerca nuestras experiencias, vivencias, pensamientos y sentimientos frente a situaciones cotidianas que puede vivir cualquier persona a diario“, concluye la banda.

