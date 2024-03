Pavimento inicia el año con ‘Si algún día’, una canción de desamor en tono de hardcore melódico

La banda ecuatoriana irrumpe en el 2024 con una canción de reflexión y despedida.

Tras un exitoso 2023, marcado por un resonante regreso a los escenarios después de 17 años de silencio musical, la banda de punk rock ecuatoriana Pavimento inicia el año 2024 con el lanzamiento de su sencillo ‘Si algún día’. Este lanzamiento representa no solo un nuevo capítulo en la historia de la banda, sino también un reflejo de su constante evolución y compromiso con la música.

El 2023 fue testigo del lanzamiento de tres exitosos sencillos de la banda fundada en Guayaquil: ‘La última vez’, ‘He prometido’ e ‘Implacable’; reafirmando la presencia de Pavimento en la escena musical latinoamericana. ‘Si algún día’, el primer sencillo de este año, se suma a este legado del grupo conformado por Víctor Díaz, Julio Paredes, Julio Hurtado y Christopher Mejía que desde ya planea realizar lanzamientos constantes durante el primer semestre.

‘Si algún día’, obra gestada inicialmente en 2005, explora las profundidades del desamor adolescente y el doloroso proceso de madurez emocional. Con un estilo distintivo de hardcore melódico, la canción se distingue de su predecesora ‘Implacable’, ofreciendo una perspectiva más juvenil y cruda sobre la transición a la adultez.

«Es una reflexión sobre la dificultad de dejar ir y del cómo, a veces, alejarse es más sanador que permanecer», cuenta Víctor Díaz.

La portada del sencillo captura la esencia de la canción: una joven con los ojos vendados, representando la ceguera ante un amor no correspondido. Este diseño simboliza la libertad y la vulnerabilidad que conlleva el amor juvenil.

Pavimento espera que ‘Si algún día’ siga enriqueciendo su catálogo musical y continúe contando historias que resonarán tanto en vivencias personales como en la imaginación de sus seguidores.

«‘Si algún día’ es una canción ideal para recargar energías al final del día, es un himno para aquellos que buscan vitalidad en medio de la rutina», agrega la banda ecuatoriana.

Pavimento se mantiene enfocado en la producción de nueva música, prometiendo a sus fans más historias y melodías que capturan la esencia de sus 25 años de trayectoria.

Sobre Pavimento

Pavimento es una banda de hardcore y punk rock ecuatoriana fundada en Guayaquil en 1998. El proyecto se ha convertido en una fuerza musical y creativa a lo largo de los años. Cada miembro aporta su esencia única, formando una unión sólida como el pavimento que sostiene el peso de numerosas historias y el paso del tiempo. Pavimento es una fusión de melodías arraigada en la vida cotidiana y la pasión compartida por la música.

Su propuesta musical tiene la misión de ser un viaje nostálgico. Su propósito ser basa en mantener viva la llama de la juventud en quienes los escuchan. Sus integrantes quieren demostrar que, más allá de los números en el calendario, la pasión y la vitalidad perduran, y a través de la música, se puede encender la chispa en sus oyentes.

Pavimento no solo se posiciona como una banda que interpreta canciones, sino como un faro de influencia para los jóvenes que se aventuran en el mundo de la música y buscan la libertad creativa. Quieren ser un recordatorio de que la expresión artística puede ser un medio poderoso para desafiar las normas y encontrar un escape necesario en medio de las responsabilidades diarias.

Con cada canción Pavimento busca difundir un mensaje de positivismo y amor. Quieren inspirar a que los sentimientos fluyan sin dificultad, fusionándolos con ritmos enérgicos e intensos, como los del punk rock. El grupo demuestra que la fuerza de la expresión emocional puede ser tan potente como la de cualquier guitarra distorsionada, llevando un mensaje que resuene con la vitalidad y la sinceridad que buscan transmitir.

