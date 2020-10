“Pégate” de Adrian y Slicker suena con gran fuerza a nivel nacional

Hace algunos meses el dúo marabino lanzó su promocional “Pégate”, un tema urbano que fue escrito por Lenny Lowe y Slicker Chinchilla. La gira de promoción tuvo que ser pausada por la cuarentena implementada en el país, sin embargo el tema sigue sonando con gran fuerza en todas las emisoras de radio a nivel nacional gracias al trabajo realizado por todo el equipo de #SkyMusicGroup.

El estreno de este sencillo estuvo acompañado por el material visual que contó con la dirección de José Chinchilla y la producción de Ariagna Balazar y Edixon Tirajara; y que pueden seguir disfrutando en su canal oficial de YouTube “Adrian y Slicker” (https://youtu.be/pbRKsvlunf0) . El videoclip ya supera las 68.000 vistas y fue perfecto para llenar las redes sociales con el #PégateChallenge.

Si deseas conocer más sobre el dúo y su ascendente carrera musical, puedes seguirlos en Instagram y Twitter como @adrianyslicker y en www.facebook.com/ AdrianySlickerOficial.

NDP

M&J Comunicaciones





María Margarita Espases

En : Notas de Prensa